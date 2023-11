Alors que l’OM n'a toujours pas officiellement acté l’arrivée de l’ancien agent Medhi Benatia en prestataire extérieur sur un rôle similaire à celui de Directeur sportif, l’ex-Stéphanois David Friio – qui occupait le poste - a, lui, annoncé son départ du club. Il pourrait d'ailleurs rebondir... à Lyon.

Pour résumer

Ce jeudi, on a eu droit à un peu de Mercato, deux conférences de presse et un gros départ dans l'organigramme de l'OM... Ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité de la Ligue 1, de la Ligue 2, du Real et du Barça en ce jeudi 23 novembre.