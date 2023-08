Ligue 1: Reims et Brest s'imposent, Lorient et Nice se neutralisent

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Au Moustoir, Lorient et l'OGC Nice n'ont pu se départager (1-1) à l'issue d'une rencontre où les gardiens ont brillé, notamment Mvogo, face à Guessand (55e). Ce même Guessand a ouvert le score et c'est Doucouré qui a égalisé, peu après avoir Remplacé un Dieng éteint.

Carton plein pour Brest

Brest est allé s'imposer au Havre (2-1) grâce à des buts signés Del Castillo et Brassier. La recrue russe Kouzyaïev avait égalisé pour le HAC. Le Stade Brestois totalise donc eux victoires en deux journées. Victoire aussi pour Reims, qui a battu Clermont (2-0) grâce à un but de Munetsi, en début de rencontre, et à un autre de Daramy, en fin de match.

Lorient - Nice (1-1)

Le Havre - Brest (1-2)

Reims - Clermont (2-0)

