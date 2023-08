Lorient frappe fort, Lille s'est fait peur, Rennes épate, Bordeaux met un coup de pression

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

RC Strasbourg : toujours pas d'offre pour Bellegarde

A 24 heures de la fin du marché des transferts estival, le RC Strasbourg n'aurait reçu aucune offre pour son meilleur buteur et passeur en ce début de saison, Jeanricner Bellegarde. Wolverhampton, qui a fait une proposition pour Habib Diarra, est également intéressé par le milieu offensif de 25 ans mais, pour le moment, il n'est pas passé à l'attaque pour Bellegarde. Selon Alsasports, le RCSA attend au moins 10 M€ pour son joueur. L'OGC Nice, qui a proposé 5 M€, s'est fait éconduire.

MHSC : révélations sur le retour avorté d'Aguilar

Comme l'a expliqué Laurent Nicollin mardi sur France Bleu, Montpellier a été tout proche de faire revenir Ruben Aguilar. Le latéral droit s'était mis d'accord contractuellement avec les Héraultais mais il va finalement mettre le cap sur Lens. La faute à une personne, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, qui ne l'a pas nommé : "Bon, vu qu’une personne apparemment aurait fait capoter le deal Monaco-MHSC sur le dossier Aguilar... Cette même personne recevra sûrement les remerciements de Lens. Vaut mieux en rire que pleurer tellement c’est petit et pathétique à la fois. A bon entendeur". On dirait une pique à l'attention de l'agent du joueur...

Girondins : Johnsson confirme une arrivée imminente, Elis se prend un coup de pression

Dans le viseur du FCGB, le gardien international suédois Karl-Johan Johnsson (33 ans) a confirmé dans une interview à un média danois qu'il allait quitter la Scandinavie : "“Ma prochaine destination ? Je peux dire que ce ne sera pas en Suède ou au Danemark. Je préfère essayer de vivre à l’étranger et de vivre une autre aventure. Il semble que ce sera le cas. Il y a beaucoup d’intérêt concret, mais cela ne s’est pas encore concrétisé. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, car nous sommes dans les derniers jours de la fenêtre de transfert. J’ai pensé plusieurs fois que j’aurais un nouveau club dans les deux jours, mais il ne s’est rien passé. Cependant, j’ai l’impression que certaines choses vont se mettre en place dans un avenir proche, mais cela dépend beaucoup du club. On ne sait pas vraiment s’ils ont d’autres gardiens que moi dans leur viseur. Heureusement, je suis libre de tout transfert, ce qui est positif”.

Par ailleurs, les Girondins auraient fait savoir à Alberth Elis que s'il veut rester cette saison, il devra baisser son salaire. L'ailier hondurien a affirmé dernière qu'il avait appris de ses erreurs et qu'il voulait donner le meilleur au FCGB. Le club, qui s'apprêtait à recruter un joueur à son poste, n'est pas contre le conserver mais à condition qu'il fasse un sacrifice financier.

LOSC : Bentaleb s'est fait une grosse frayeur lors de la visite médicale

Lillois de naissance, formé au LOSC, Nabil Bentaleb s'est engagé avec son club de coeur. Mais le milieu franco-algérien a révélé qu'une anomalie cardiaque détectée à la visité méciale avait failli faire capoter le deal ! "Le docteur a souhaité faire une IRM et on a vu une inflammation au myocarde (myocardite, ndlr). Je suis tombé des nues. J’étais asymptomatique. Pour moi j’étais en parfaite santé. Quand on m’a annoncé ça, c’était difficile à croire. À partir de là il a fallu faire régulièrement des IRM pour voir où en était l’inflammation. Pendant cette période, je me suis contenté d’entretien musculaire, je devais éviter tout effort au niveau du cardio afin de faciliter la guérison".

PSG : Dagba prêté à Auxerre ?

Après Strasbourg l'an dernier, Colin Dagba devrait de nouveau être prêté par le PSG. Le défenseur de 24 ans n'entre pas dans les plans de Luis Enrique. Selon 90 Football, il devrait prendre la direction d'Auxerre, en Ligue 2.

Stade de Reims : Teuma encense Still

Arrivé cet été en Champagne, le Franco-Maltais Teddy Teuma carbure au super puisqu'il a inscrit deux buts en trois matches. Invité de L'After sur RMC, le milieu offensif a fait l'éloge de son entraîneur, Will Still : "J'aime sa façon d'être et son franc-parler, j'avais hâte de travailler avec lui. Il me connaît à la perfection et sait utiliser au mieux mes qualités".

FC Lorient : Bakayoko et Sirigu arrivent

Les Merlus sont en passe de réaliser deux gros coups sur le marché des transferts. Ils sont tombés d'accord avec le gardien italien Salvatore Sirigu (36 ans) et le milieu Tiémoué Bakayoko (29 ans). Les deux joueurs étaient libres. Ils devraient signer des contrats de courte durée.

Mais aussi...

Stade Rennais : Rieder arrive, Sanchez encore d’actualité ?

Ce matin, le Stade Rennais a officialisé l’arrivée de Fabian Rieder (21 ans) pour moins de 15 M€.

Avec quatre sélections et 24 matches européens au compteur, il entre dans la catégorie des jeunes à fort potentiel dont est friand le club breton. Est-il la dernière recrue estivale ? Pas sûr. Selon L’Équipe, s’il peut encore y avoir une évolution, c’est en défense. Hier, le RB Leipzig a renoncé à Arthur Theate (23 ans), sur lequel il s'était positionné en souhaitant un prêt avec option d'achat, de l'ordre de 30 M€. Si le défenseur belge souhaite quitter l’Ille-et-Vilaine, il a décidé de ne pas rejoindre le club allemand ces dernières heures. Il est en revanche bien plus tenté par le projet de la Fiorentina. Les Italiens ont formulé une offre de prêt payant à 2 M€ avec une option d’achat facilement atteignable de 19 M€. Rennes, de son côté, a avancé sur d’autres profils en cas de départ de Theate, mais il n’a peut-être pas renoncé à attirer un renfort dans l’axe. En ce sens, la piste du Colombien de Tottenham Davinson Sanchez (27 ans) serait encore active.Christopher Wooh (21 ans) pourrait partir.

SC Amiens : c’est imminent pour Andy Carroll

Andy Carroll n'est pas encore officiellement un joueur amiénois mais l'annonce de l’arrivée de l'ex-vedette du football anglais n'est plus qu'une question d'heures. Selon L’Équipe, l’attaquant de 34 ans a rallié Amiens mardi soir et il a visité hier matin les installations du club, où il a croisé certains de ses futurs coéquipiers. Si certaines sources évoquent une visite médicale passée avec succès et une signature dans la foulée, vraisemblablement pour un an, l'ASC niait hier soir tout accord définitif avec Reading.

Mercato : Lorient et Toulouse se disputent Boualia !

Le départ de Farès Chaïbi à Francfort acté, Toulouse recherche plus que jamais un ailier pour compléter son effectif offensif avant la fin du mercato. Dans cette optique, L’Équipe fait savoir que le TFC a transmis une offre de transfert, dont le montant n'a pas filtré, à la JS Kabylie pour Kouceila Boualia (22 ans). Son profil n'attire pas que le club haut-garonnais puisque Lorient a également fait parvenir une proposition financière aux dirigeants de la JSK.

RC Strasbourg : 25 M€ pour Habib Diarra !

D’après L’Équipe, Wolverhampton a fait hier une première offre à Strasbourg de 25 M€, bonus compris, pour le milieu de terrain Habib Diarra (19 ans). Les Alsaciens n'ont pas encore répondu à cette proposition alors que les propriétaires du club se montrent moins fermes ces dernières heures concernant un départ du Franco-Sénégalais.`

MHSC : Sakho vers l’Arabie saoudite

Mamadou Sakho vers l’Arabie saoudite ? L’hypothèse est sur la table, selon L’Équipe. Barré au poste d’axial gauche par Boubacar Kouyaté, l’ancien international français n’a toujours pas joué cette saison. Puisqu’il est arrivé libre de Crystal Palace le 27 juillet 2021, le MHSC ne demandera dès lors pas d’indemnité de transfert en cas de départ. « Même si cela n’est pas le plus important, il possède un salaire important pour un budget comme le mien », confirme Laurent Nicollin. Estimé à 150 000 euros brut par mois, il figure dans le top 5 du club. Un tarif abordable pour les pays du Golfe, où Sakho aurait investi, notamment à Dubaï.

