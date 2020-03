OL, LOSC, Stade Rennais : Dugarry ne veut pas voir une équipe sur le podium

true

L’OL, le LOSC et le Stade Rennais sont à la lutte pour compléter le podium derrière le PSG et l’OM. Christophe Dugarry a donné ses préférences.

Le LOSC a fait une très bonne opération dans la course à la Ligue des champions en battant l’OL dimanche soir grâce à un but de Loïs Rémy. Un succès qui permet aux Dogues de prendre 10 points d’avance sur l’OL. Un OL que Christophe Dugarry ne souhaite pas voir en Ligue des champions la saison prochaine, comme l’a confié le champion du monde 1998 ce lundi sur RMC.

🔈 LOÏC RÉMY

🔉LOÏC RÉMY,

🔊 LOÏC LOÏC LOÏC RÉMY 🔥 Notre Dogue célébré en héros après #LOSCOL 👏 pic.twitter.com/6dBzdBNMk5 — LOSC (@losclive) March 9, 2020

« Pour moi, il y a des équipes qui travaillent bien et qui vont être récompensées, a soutenu Dugarry. Rennes travaille bien, j’ai envie qu’ils soient récompensés. Lille a retrouvé de l’énergie, ils ont des jambes. »

Et à l’ancien marseillais d’aller plus loin… « Sincèrement tu voudrais que Lyon joue la Ligue des Champions avec ce qu’ils nous montrent ? Il y a trop de joueurs surcotés. Rennes, Lille, sur ces derniers mois, sont les clubs qui travaillent le mieux. J’aimerais bien que les équipes qui travaillent et jouent bien soient récompensées ». Jean-Michel Aulas, Juninho et Rudi Garcia apprécieront surement !