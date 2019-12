OL – Mercato : un joueur du RC Strasbourg sur la liste de Juninho ?

true

Auteur d’une belle fin de saison au RC Strasbourg, Anthony Caci ferait partie des joueurs ciblés par Juninho pour renforcer l’OL.

A l’image du RC Strasbourg, Anthony Caci a très bien fini l’année 2019. Le latéral, auteur notamment d’une passe décisive pour Ludovic Ajorque lors de la victoire du Racing contre l’ASSE (2-1), disposerait selon Le 10 Sport de plusieurs touches en France et à l’étranger.

Monaco et Wolfsburg également sur Caci

Caci, formé au club et auteur d’1 but et 4 passes décisives en un mois, serait notamment pisté par l’OL, où Juninho cherche un latéral, et par l’AS Monaco, mais aussi par les Allemands de Wolfsburg. A deux ans de la fin de son contrat, Caci (22 an n’aurait toutefois pas l’intention de partir dès cet hiver. Mais un changement de club pourrait se préciser en fin de saison.