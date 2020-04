OL : tribunaux, Coupes, terrain…Aulas (re)part au combat

false

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, est confiant quant à la possibilité de voir son club participer à une Coupe d’Europe la saison prochaine.

Ne dites surtout pas à Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, que sa formation ne sera pas européenne la saison prochaine. Car ça l’irrite au plus haut point. Dernière preuve en date, le tweet qu’il vient de publier en réponse à un article de presse qui explique, avec justesse, que les affaires de son club en vue de la saison prochaine ne vont pas dans le bon sens. « pas d’accord avec le titre:l’OL à 10 matchs pour revenir, la coupe de ligue,la Champion’s league pour se qualifier et tous les decisions juridiques apres! »

L’OL, pourtant, devra bel et bien remonter au classement, et donc espérer une reprise du championnat, pour espérer atteindre la Ligue des Champions, ou la Ligue Europa. Le fait d’être simple finaliste de la Coupe de France ne lui délivrera pas de billet, comme cela avait un temps été évoqué.

En revanche, et comme nous vous le disions ce matin sur notre site, l’OL pourrait bénéficier de l’arrêt du championnat. Mais à une certaine journée et non à une autre (27e, 28e journée).