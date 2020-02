LOSC – OM : Gilles Favard prédit l’effondrement des Marseillais !

true

9 points séparent l’OM du LOSC avant le match entre les deux équipes ce dimanche. Un match que ne disputera pas Nemanja Radonjic, victime d’une pubalgie, et pour lequel Dimitri Payet est incertain à cause d’une contracture. Des soucis d’effectif qui risquent de pénaliser au plus haut point l’équipe de Villas-Boas selon le consultant sportif Gilles Favard, présent hier sur le plateau de l’émission L’Equipe du Soir.

« L’OM est à la rue complet physiquement et Villas-Boas tourne avec très peu de joueurs. Je les vois faire une très mauvaise série », a prédit Favard.

L’ancien guingampais Etienne Didot s’est voulu plus rassurant pour les Olympiens. « Leur matelas est confortable. Payet, c’est une contracture, ce n’est pas trop grave. Et Radonjic, ce n’est pas ce qui va changer la saison de Marseille. »