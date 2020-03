OL, OM : Aulas va attaquer Eyraud en justice !

true

La bataille entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud, les présidents de l’OL et de l’OM, va se poursuivre devant les tribunaux. C’est ce qu’annonce Aulas ce lundi soir sur RMC. Eyraud avait dénoncé « l’égoïsme » et « l’obscénité » du président lyonnais, qui va donc contre-attaquer devant les tribunaux. « Ce qui est déplacé, c’est la tribune d’Eyraud qui a été publiée dans le JDD, a expliqué dans l’émission Team Duga. Mes avocats vont attaquer en diffamation. C’est diffamatoire. »

🚨 Invité de #TeamDuga ce lundi, Jean-Michel Aulas a annoncé qu’il allait porter plainte contre Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, en diffamation. 🗣💬 « Ce qui est déplacé, c’est la tribune de Jacques-Henri Eyraud. Mes avocats vont attaquer en diffamation. » — RMC Sport (@RMCsport) March 16, 2020

Et à lui de poursuivre : « Je suis arrivé dans le foot, je n’y connaissais rien, mais c’était il y a 34 ans, a expliqué Aulas. J’essaie de faire en sorte d’apprendre là où je ne suis pas compétent. Là, on a voulu me faire passer pour quelqu’un qui se préoccupe du fait que l’OL ne jouera pas l’Europe, mais on peut encore y arriver par le championnat, on joue aussi une finale de Coupe de la Ligue contre Paris, on est en 8es de Ligue des champions contre la Juve. Donc j’ai plus intérêt que d’autres à ce que la saison se termine. Ceux qui m’ont attaqué ont laissé pensé que je n’étais pas préoccupé par l’intérêt général, ce qui est faux. »