OM – FC Nantes : Gourvennec désigne les 5 hommes-clés du renouveau marseillais

Ancien joueur de l’OM aujourd’hui consultant sur Canal +, Jocelyn Gourvennec, l’ancien coach du FC Nantes, voit l’OM finir sur le podium de L1 cette saison, comme il en prend le chemin. Et selon lui, les recrues n’y sont pas pour rien. « Valentin Rongier est conforme à ce qu’on voyait de lui à Nantes, il rayonne, confie le Breton dans Ouest-France. Il rend les autres meilleurs. Derrière, Alvaro a stabilisé la défense. Il est sobre, joue simple, notamment dans la relance, et ne fait pas de fautes bêtes. Il est toujours dans ses matches, concentré, et prouve qu’il est un très bon défenseur. Quant à Benedetto, qui n’est pas au niveau de ce que demande Marseille mais, il a mis des buts importants. »

Gourvennec met aussi en avant le rôle d’André Villas-Boas et celui de Dimitri Payet.

« Dimitri Payet n’a peut-être jamais été aussi fort. Cette saison, il a le niveau pour aller à l’Euro. Je ne suis pas sûr qu’il aille bousculer les champions du monde qui seront là mais en potentiel pur, c’est un joueur magnifique qui sait tout faire. Quant à Villas-Boas, il a vraiment apporté beaucoup de sang-froid à un club qui en avait besoin. Je pense qu’il s’adapte bien. Ce qui est remarquable par rapport à d’autres clubs ou entraîneurs, c’est qu’on n’a pas le sentiment qu’il essaye de se mettre en valeur personnellement, de briller. Certains veulent se montrer et inventent des tactiques et des postures. Lui reste naturel et sait ce qu’il a à faire. Il est très pragmatique. Il y a des matches où il choisit de laisser le ballon à l’adversaire, d’autres où il presse haut, il y a aussi des matches où il se positionne plus bas et joue sur les attaques rapides que son groupe maîtrise à merveille. »