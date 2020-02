OM, LOSC – Mercato : Rami a déjà trouvé un nouveau club !

true

A 34 ans, Adil Rami, l’ancien défenseur de l’OM et du LOSC, vient de résilier hier son contrat avec Fenerbahce. Il avait rejoint la Turquie l’été dernier. Se posait donc la question de son avenir. Mais celle-ci est déjà réglée ! En effet, selon l’AFP, Rami Selon l’AFP, Rami a signé avec le FC Sotchi, lanterne rouge du championnat russe, pour une durée indéterminée.

Futbolcumuz Adil Rami ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/Xr9tfqaOrw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 21, 2020

L’hypthèse d’un retour en France était écartée selon Nabil Djellit. « Il y a eu des discussions avec la Chine, la MLS, a expliqué le journaliste de France Football hier. Il cherche un dernier contrat. En France quel club peut aller le chercher ? Saint-Etienne ? Je ne crois pas qu’il reviendra pour 50 000 € bruts par mois ». Selon Vikash Dhorasoo, l’image du joueur ne plaidait pas non plus pour un retour au pays. « S’il revient, il va être moqué. Pour Pamela, pour son burn out et son statut de champion du monde sans avoir joué. »