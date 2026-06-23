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FRANCE

France – Irak : le match interrompu !

Par Fabien Chorlet - 23 Juin 2026, 00:02
Kylian Mbappé

Le match entre l’équipe de France et l’Irak ne reprendra pas tout de suite.

À la pause, l’équipe de France mène face à l’Irak (1-0), à l’occasion de la deuxième journée de phase de poule de la Coupe du monde 2026, grâce à un nouveau bijou signé Kylian Mbappé. Mais depuis la fin du premier acte, de fortes pluies accompagnées d’orages se sont abattues sur Philadelphie. Selon le journaliste de France Info Julien Froment, présent sur place, le coup d’envoi de la seconde période va être retardé. Selon beIN Sports, les supporters présents au stade ont même été évacués.

Reprise à 1h30 !

Initialement prévue à 1h du matin, la reprise du match entre la France et l’Irak devrait finalement avoir lieu à 1h30, toujours d’après Julien Froment.

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