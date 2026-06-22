Revue de presse Coupe du Monde 2026 : premier record pour Yamal, sale temps pour les Bleus, Mbappé vers la MLS ?

Voici notre revue de presse spécial Coupe du Monde en date du lundi 22 juin 2026.

Equipe de France : Mbappé vers la MLS ?

Présent en conférence de presse ce dimanche, en compagnie de Didier Deschamps, Kylian Mbappé a évoqué le championnat états-unien : la MLS. « Je ne pense pas forcément à être coach, je suis juste un amoureux du jeu, j’aime comprendre les moindres détails et apprendre. Les USA ont une culture différente de la nôtre. J’ai toujours aimé cette culture où l’ambition est sans limites. Si je viendrais ici avant la fin de ma carrière ? Peut-être, je ne sais pas. David (Beckham) m’en parle donc peut-être ». Pour le moment, le vainqueur du Mondial 2018 est encore sous la tunique du Real Madrid, mais on ne sait pas de quoi est fait l’avenir…

Égypte – Nouvelle-Zélande (3-1) : première pour les Pharaons !

À Vancouver, l’Égypte est allée chercher son premier succès en Coupe du monde dans la nuit de dimanche à lundi (3-1). Malgré l’ouverture du score néo-zélandaise, les Pharaons de Mohamed Salah, buteur et passeur décisif, ont fait un grand pas vers les 16es de finale. À 34 ans, le capitaine des Pharaons disputait son 29e match dans une grande compétition internationale, dépassant Ahmed Hassan et Essam El-Hadary pour devenir le joueur égyptien le plus capé en tournoi majeur. Un record qui tombe le soir même de la première victoire de l’histoire de l’Égypte en Coupe du monde.

Uruguay – Cap-Vert (2-2) : encore une surprise cap-verdienne !

Après son résultat nul homérique face à l’Espagne (0-0), le Cap-Vert continue de surprendre pour sa toute première Coupe du monde, accrochant cette fois l’Uruguay (2-2) au terme d’un match à rebondissements. Les Requins Bleus ont inscrit les deux premiers buts de leur histoire dans la compétition. Déjà mal inspiré sur le coup franc victorieux de Kévin Pina, Fernando Muslera a ensuite offert le but de l’égalisation au Cap-Vert. Sur une passe en retrait manqué de son défenseur, le gardien uruguayen est sorti précipitamment et de façon injustifiée à une trentaine de mètres de son but. Mais Helio Varela l’a devancé. Le suspense reste entier dans ce groupe H.

Belgique – Iran (0-0) : les Diables Rouges dos au mur

La Belgique n’a pas su se défaire de l’Iran, ce dimanche soir à Los Angeles (0-0). Les Diables Rouges, plombés par l’exclusion de Nathan Ngoy en seconde période, ont buté sur Alireza Beiranvand, gardien iranien très inspiré. On notera également un but refusé à Mehdi Taremi pour un hors-jeu en fin de première période suite à une belle combinaison sur coup-franc.

Espagne – Arabie saoudite (4-0) : Yamal dans l’Histoire

Aligné dès le début de la rencontre, Lamine Yamal a rapidement pesé sur la rencontre. Buteur au bout de 10 minutes, il est devenu le plus jeune joueur à marquer à la fois dans un Euro et une Coupe du Monde à 18 ans et 343 jours. Huitième plus jeune buteur de l’histoire de la compétition, il a transfiguré le jeu de l’Espagne. Ainsi, sur les sept matches en tournoi majeur qu’il a débuté avec l’Espgne, il a toujours gagné la rencontre. Une statistique qui démontre qui a une équipe avec et sans le génie du FC Barcelone.

France – Irak : de l’orage pour les Bleus ?

La météo pourrait jouer les trouble-fête pour France-Irak, lundi à Philadelphie. Selon les prévisions, des orages sont attendus en fin d’après-midi dans la ville américaine, où le coup d’envoi de la rencontre du groupe I est programmé à 17h heure locale (23h en France). Si la menace se confirme, le protocole en vigueur pourrait perturber le déroulement du match. En cas de coup de tonnerre détecté à proximité du stade, le règlement impose en effet une interruption immédiate de la rencontre, avec une reprise autorisée seulement après une période déterminée sans nouvel impact de foudre dans la zone.