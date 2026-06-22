Annoncé titulaire contre l’Irak ce lundi à Philadelphie (23h), Ousmane Dembélé (PSG, 29 ans) a reçu une très mauvaise nouvelle.

À quelques heures du match entre la France et l’Irak, Ousmane Dembélé a appris une statistique qui risque d’alimenter les superstitions. Sacré Ballon d’Or avant cette Coupe du monde 2026, l’attaquant du PSG se retrouve confronté à une série particulièrement inquiétante pour les récents lauréats de la récompense individuelle suprême.

Une malédiction qui poursuit les Ballons d’Or

Sur le papier, Ousmane Dembélé fait partie des grands favoris pour emmener les Bleus vers les sommets. Pourtant, l’histoire récente de la Coupe du monde n’est pas tendre avec les détenteurs du Ballon d’Or. Comme l’a relevé Le Parisien, aucun des sept derniers vainqueurs de la distinction n’est parvenu à soulever la Coupe du monde dans la foulée de son sacre. Une statistique étonnante qui traverse les générations et concerne certains des plus grands noms de l’histoire du football.

La série débute en 1998. Ballon d’Or en titre, Ronaldo avait vu le Brésil s’incliner lourdement en finale contre la France (3-0), dans un contexte marqué par son mystérieux malaise avant la rencontre. En 2002, Michael Owen et l’Angleterre avaient été éliminés par le Brésil. Quatre ans plus tard, Ronaldinho quittait la compétition après une défaite contre la France de Zinédine Zidane. Le constat s’est poursuivi avec Lionel Messi, éliminé par l’Allemagne en quart de finale en 2010 après un sévère 4-0. Cristiano Ronaldo n’a pas davantage réussi à briser cette série en 2014 puis en 2018, avec des éliminations respectivement au premier tour et en huitième de finale. Quant à Karim Benzema, Ballon d’Or 2022, il n’avait même pas pu participer à la compétition en raison de sa blessure.

Dembélé peut-il renverser l’histoire ?

Bien évidemment, cette statistique n’a aucune influence directe sur les performances des Bleus. Mais elle nourrit déjà les débats autour d’Ousmane Dembélé, qui fait partie des joueurs les plus attendus de cette Coupe du monde. Titulaire annoncé face à l’Irak ce lundi à Philadelphie, l’attaquant du PSG aura l’occasion de poursuivre sa montée en puissance et de démontrer que les séries sont faites pour être stoppées.

Avec une équipe de France ambitieuse et un effectif particulièrement compétitif, Dembélé possède peut-être l’opportunité de mettre fin à près de trois décennies de disette pour les Ballons d’Or en Coupe du monde. Si les superstitieux y verront un mauvais présage, les supporters français préféreront retenir une autre réalité : les Bleus ont parfaitement lancé leur Mondial contre le Sénégal et comptent bien poursuivre leur route vers les sommets.