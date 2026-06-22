À LA UNE DU 22 JUIN 2026
[12:20]PSG, Real Madrid Mercato : une grande annonce est tombée sur l’avenir d’Olise
[12:00]ASSE : la Coupe du monde 2026 vire au cauchemar pour Ben Old
[11:40]OM, Stade Rennais Mercato : courtisé, Malang Sarr se moque ouvertement du RC Lens et de Toppmöller !
[11:20]Stade Rennais Mercato : martyrisé par Messi, un chouchou de Haise quitte la Coupe du Monde ! 
[11:00]ASSE Mercato : Ian Cathro a tranché pour Larsonneur, une recrue arrive de toute urgence !
[10:40]RC Lens : un crack de l’équipe de France allume Robin Risser à la Coupe du Monde !
[10:20]OM Mercato : McCourt a reçu un coup de fil décisif pour Greenwood, accord imminent !
[10:00]ASSE : Laurent Batlles futur coach d’un nouveau rival ambitieux des Verts et du FC Nantes en L2 ?
[09:40]Revue de presse Coupe du Monde 2026 : premier record pour Yamal, sale temps pour les Bleus, Mbappé vers la MLS ?
[09:20]PSG, FC Barcelone Mercato : transfert imminent pour Julian Alvarez !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : martyrisé par Messi, un chouchou de Haise quitte la Coupe du Monde ! 

Par Bastien Aubert - 22 Juin 2026, 11:20
Mohamed Amoura (Algérie)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Dans les petits papiers du Stade Rennais au mercato estival, Mohamed Amoura (26 ans) est blessé et doit quitter l’Algérie en pleine Coupe du Monde.

Le dossier Mohamed Amoura prend une tournure inattendue en pleine Coupe du Monde. Alors que le Stade Rennais surveille activement le marché des attaquants sur ce mercato estival, l’un des profils ciblés par le club breton se retrouve stoppé net : Mohamed Amoura, est contraint de quitter le rassemblement de sa sélection après une blessure musculaire. Une mauvaise nouvelle tombée au pire moment pour l’Algérie, engagée dans une compétition majeure, et pour le joueur lui-même, qui espérait enchaîner les titularisations et marquer des points sur la scène internationale.

Une blessure qui change tout ?

Lors d’une séance d’entraînement organisée samedi à Lawrence, Amoura a ressenti une douleur à la cuisse. Les examens médicaux ont rapidement confirmé une lésion musculaire nécessitant environ deux semaines de repos. Conséquence immédiate : l’attaquant algérien doit renoncer au prochain match face à la Jordanie, mais également au dernier match de poule contre l’Autriche. Un scénario frustrant pour un joueur qui venait de retrouver un rôle important avec la sélection algérienne. Cette absence oblige également le sélectionneur Vladimir Petkovic à revoir ses plans offensifs dans une période déjà compliquée après une entrée en matière difficile dans la compétition.

Du côté de la Ligue 1, le Stade Rennais suit avec attention l’évolution de la situation. Le profil de Mohamed Amoura plaît depuis plusieurs mois à la cellule de recrutement, notamment pour sa vivacité, sa capacité de percussion et son volume de jeu. Le club breton cherche à renforcer son secteur offensif et voit en lui un profil compatible avec les exigences du haut niveau en Ligue 1. Sa capacité à évoluer dans différents systèmes offensifs en fait une piste crédible dans la réflexion rennaise. 

Une opportunité ou un simple contretemps ?

Si cette blessure représente un coup d’arrêt pour le joueur, elle ne remet pas forcément en cause son attractivité sur le marché. Au contraire, certains clubs pourraient continuer à suivre son évolution de très près, en attendant son retour à 100 %. Pour le Stade Rennais, l’enjeu reste le même : identifier des profils capables d’apporter un impact immédiat. Amoura reste dans cette catégorie, malgré ce contretemps physique. La cellule de recrutement devra toutefois évaluer si cette indisponibilité temporaire modifie ou non les priorités du mercato.

Le Stade Rennais avance prudemment sur ses dossiers offensifs, conscient que la moindre recrue doit s’intégrer rapidement dans un projet ambitieux. Le cas Amoura illustre parfaitement cette logique : un joueur talentueux, suivi de longue date, mais dont la situation physique et contractuelle peut encore évoluer. Pour l’instant, aucune décision définitive n’est prise. Mais ce genre d’épisode rappelle à quel point le mercato peut basculer en quelques jours, entre opportunités, blessures et dynamique de sélection.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot