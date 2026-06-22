Dans les petits papiers du Stade Rennais au mercato estival, Mohamed Amoura (26 ans) est blessé et doit quitter l’Algérie en pleine Coupe du Monde.

Le dossier Mohamed Amoura prend une tournure inattendue en pleine Coupe du Monde. Alors que le Stade Rennais surveille activement le marché des attaquants sur ce mercato estival, l’un des profils ciblés par le club breton se retrouve stoppé net : Mohamed Amoura, est contraint de quitter le rassemblement de sa sélection après une blessure musculaire. Une mauvaise nouvelle tombée au pire moment pour l’Algérie, engagée dans une compétition majeure, et pour le joueur lui-même, qui espérait enchaîner les titularisations et marquer des points sur la scène internationale.

Une blessure qui change tout ?

Lors d’une séance d’entraînement organisée samedi à Lawrence, Amoura a ressenti une douleur à la cuisse. Les examens médicaux ont rapidement confirmé une lésion musculaire nécessitant environ deux semaines de repos. Conséquence immédiate : l’attaquant algérien doit renoncer au prochain match face à la Jordanie, mais également au dernier match de poule contre l’Autriche. Un scénario frustrant pour un joueur qui venait de retrouver un rôle important avec la sélection algérienne. Cette absence oblige également le sélectionneur Vladimir Petkovic à revoir ses plans offensifs dans une période déjà compliquée après une entrée en matière difficile dans la compétition.

Du côté de la Ligue 1, le Stade Rennais suit avec attention l’évolution de la situation. Le profil de Mohamed Amoura plaît depuis plusieurs mois à la cellule de recrutement, notamment pour sa vivacité, sa capacité de percussion et son volume de jeu. Le club breton cherche à renforcer son secteur offensif et voit en lui un profil compatible avec les exigences du haut niveau en Ligue 1. Sa capacité à évoluer dans différents systèmes offensifs en fait une piste crédible dans la réflexion rennaise.

Une opportunité ou un simple contretemps ?

Si cette blessure représente un coup d’arrêt pour le joueur, elle ne remet pas forcément en cause son attractivité sur le marché. Au contraire, certains clubs pourraient continuer à suivre son évolution de très près, en attendant son retour à 100 %. Pour le Stade Rennais, l’enjeu reste le même : identifier des profils capables d’apporter un impact immédiat. Amoura reste dans cette catégorie, malgré ce contretemps physique. La cellule de recrutement devra toutefois évaluer si cette indisponibilité temporaire modifie ou non les priorités du mercato.

Le Stade Rennais avance prudemment sur ses dossiers offensifs, conscient que la moindre recrue doit s’intégrer rapidement dans un projet ambitieux. Le cas Amoura illustre parfaitement cette logique : un joueur talentueux, suivi de longue date, mais dont la situation physique et contractuelle peut encore évoluer. Pour l’instant, aucune décision définitive n’est prise. Mais ce genre d’épisode rappelle à quel point le mercato peut basculer en quelques jours, entre opportunités, blessures et dynamique de sélection.