FC Nantes Mercato : Wilitty Younoussa, la future recrue des Canaris, ça vaut quoi ?

Le milieu de terrain de Rodez, Wilitty Younoussa, devrait être l’un des recrues estivales du FC Nantes. Portrait.

Sauf retournement de situation, Wilitty Younoussa devrait s’engager librement au FC Nantes après quatre ans passés à Rodez, annonce ce lundi L’Équipe. Chez les Canaris, le milieu de terrain camerounais de 24 ans devrait signer un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2028. Habitué des joutes de Ligue 2, où il s’est imposé comme un élément important du RAF au fil des saisons, Wilitty Younoussa apporterait son expérience et sa connaissance du championnat à l’effectif nantais. Avec la fiche Data’Scout du joueur, on vous en dit plus sur le Camerounais.

Younoussa, un profil box-to-box très athlétique

À la lecture de sa fiche Data’Scout, Wilitty Younoussa apparaît avant tout comme un milieu de terrain box-to-box, capable d’enchaîner les efforts sur l’ensemble du terrain. Classé quatrième meilleur milieu box-to-box de Ligue 2 selon l’outil, le Camerounais se distingue notamment par son énorme activité physique. Sa vitesse maximale (93/100), son nombre de sprints (98/100), ses accélérations brusques (98/100) et ses courses à haute intensité (91/100) en font l’un des joueurs les plus dynamiques du championnat à son poste.

Très à l’aise dans la projection vers l’avant, le futur Nantais aime également porter le ballon et casser des lignes par la course. Ses statistiques en courses progressives (86/100), passes en profondeur (84/100) et passes longues (80/100) illustrent sa capacité à faire avancer le jeu. Un profil de milieu moderne, capable de relier la défense à l’attaque grâce à son volume de jeu et à son activité permanente.

En revanche, Wilitty Younoussa reste un joueur perfectible dans plusieurs domaines. Sa qualité technique dans les petits espaces et son efficacité dans les duels défensifs peuvent encore être améliorées, comme en témoignent ses faibles pourcentages de duels gagnés. Son déchet dans le jeu de passes vers l’avant constitue également un axe de progression. À 24 ans, le milieu camerounais semble toutefois posséder les qualités athlétiques et le profil de percussion recherchés par le FC Nantes pour tenter de retrouver rapidement la Ligue 1.