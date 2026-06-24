Après s’être marié ce mois-ci, le capitaine du Stade Rennais Valentin Rongier (31 ans) passe des vacances au beau milieu de la savane.

Changement total de décor pour Valentin Rongier. Quelques semaines après la fin de sa première saison au Stade Rennais, l’ancien capitaine de l’OM profite pleinement de ses vacances. Et le milieu de terrain de 31 ans a choisi une destination particulièrement spectaculaire pour célébrer son récent mariage.

Une immersion totale dans la savane

Direction le Kenya et la célèbre Masai Mara National Reserve, où Rongier et son épouse vivent une lune de miel au plus près de la nature sauvage. Sur son compte Instagram, Rongier a partagé plusieurs clichés de ce voyage hors du commun. Entre safaris, paysages grandioses et rencontres avec la faune locale, le couple semble savourer chaque instant de cette escapade africaine.

Avec son humour habituel, Rongier a accompagné ses photos d’une légende qui a amusé ses abonnés : « Honey Moon Part 1 La mariée qui chill dans la savane La mariée qui bronze Ah non elle se connecte à la nature Breakfast Time : Buffalo 600 kg (pour 4 personnes) Vive les mariés » Des images qui montrent notamment son épouse en pleine contemplation de la nature africaine, au milieu d’un décor à couper le souffle.

Un été riche en émotions

Pour Valentin Rongier, ce mois de juin restera particulièrement marquant. Entre son mariage et ce voyage exceptionnel, le capitaine rennais vit une période heureuse avant de replonger dans les exigences du football professionnel. Du côté du Stade Rennais, Franck Haise poursuit la construction de son effectif avec plusieurs recrues déjà officialisées. Pendant ce temps, Rongier recharge les batteries loin de l’agitation du mercato.

Cette parenthèse enchantée ne durera toutefois pas éternellement. La reprise approche pour les Rouge et Noir, qui veulent rapidement tourner la page d’une saison décevante. L’expérience et le leadership de Valentin Rongier seront d’ailleurs particulièrement attendus dans le vestiaire rennais. Le milieu de terrain fait partie des joueurs censés encadrer le nouveau projet lancé par Franck Haise. En attendant de retrouver les terrains, l’ancien Marseillais profite pleinement de sa nouvelle vie de jeune marié. Et au vu des images publiées, difficile de trouver meilleur cadre pour débuter une lune de miel.