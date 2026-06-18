FC Nantes : le maillot nantais s’offre une exposition mondiale !

C’est le genre de détail qui ne passe pas inaperçu. Avant le début du Mondial, l’équipe de France a posé pour sa traditionnelle photo de groupe avec un symbole fort : chaque membre du groupe tenant le maillot de son tout premier club. Un moment toujours chargé d’émotion, où les racines de chacun refont surface.

Et au milieu des tuniques de Bondy, Chelsea ou encore d’autres clubs formateurs, un maillot a forcément attiré l’œil des supporters nantais : celui du FC Nantes.

Le FC Nantes représenté avec les Bleus

Non, ce n’est pas une illusion. Le maillot Jaune-et-Vert a bien traversé l’Atlantique avec la délégation française pour apparaître sur la photo de groupe des Bleus au Mondial.

Comme à chaque grand rassemblement, les joueurs de l’équipe de France rendent hommage à leurs premiers clubs. On retrouve ainsi William Saliba et Kylian Mbappé avec le maillot de Bondy, ou encore Michael Olise avec celui de Chelsea. Mais la présence de la tunique nantaise a évidemment créé la surprise.

Car aucun joueur actuel de l’équipe de France ne l’arborait. Et pourtant, le FC Nantes avait bel et bien sa place sur cette photo.

Philippe Diallo, le clin d’œil inattendu aux Canaris

Celui qui tenait le maillot du FC Nantes n’était pas Didier Deschamps, pourtant ancien joueur et entraîneur emblématique des Canaris. Le maillot nantais était en réalité entre les mains de Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football.

Un clin d’œil qui n’a rien d’anodin. Philippe Diallo est lui aussi passé par le FC Nantes dans sa jeunesse. Avant de devenir l’un des dirigeants les plus importants du football français, il a porté les couleurs des équipes jeunes du club nantais.

Une histoire méconnue du grand public, mais qui rappelle que le FCN a marqué de nombreux parcours dans le football français, bien au-delà des joueurs devenus professionnels au plus haut niveau.

Un passé nantais partagé avec Pascal Praud

Autre détail savoureux : Philippe Diallo a fréquenté les équipes jeunes du FC Nantes à une époque où un certain Pascal Praud évoluait lui aussi dans l’environnement nantais.

Un souvenir qui ajoute encore un peu plus de relief à cette apparition du maillot des Canaris sur la photo officielle des Bleus. Derrière cette simple tunique, c’est une partie de l’histoire personnelle du président de la FFF qui ressort au grand jour.

Et forcément, pour les supporters nantais, voir le maillot du FC Nantes apparaître au milieu de l’équipe de France avant un Mondial a quelque chose de symbolique.

Un symbole fort pour un club historique

Dans une période parfois compliquée sportivement, cette présence du maillot nantais rappelle aussi le poids historique du FC Nantes dans le football français. Le club reste une institution, un nom qui parle à plusieurs générations, et un centre de formation qui a longtemps été une référence.

Ce maillot Jaune-et-Vert sur la photo des Bleus, même porté par Philippe Diallo, est donc bien plus qu’un simple clin d’œil. C’est une manière de rappeler que le FC Nantes fait partie de ces clubs qui ont profondément compté dans le paysage du football français.

À quelques jours du début du Mondial, les Canaris peuvent donc sourire : leur maillot s’est offert une exposition inattendue, au cœur même du groupe France.

Le FC Nantes au Mondial, à sa manière

Le FC Nantes n’a peut-être pas de joueur directement mis en avant dans cette photo de groupe des Bleus. Mais grâce à Philippe Diallo, le club nantais a tout de même trouvé sa place dans ce moment symbolique.

Une apparition discrète, presque surprenante, mais pleine de sens. Et pour les supporters nantais, c’est une belle image : même loin de la Beaujoire, même de l’autre côté de l’Atlantique, le maillot du FC Nantes continue de voyager avec l’histoire du football français.