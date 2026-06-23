France – Irak : Mbappé répond à Messi et envoie la France en 16e, les notes des Bleus

Porté par Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, l’équipe de France a battu l’Irak (3-0) pour son deuxième match de poule du Mondial 2026.

Au terme d’un match marqué par une interruption de plus de deux heures en raison des orages qui ont frappé Philadelphie, l’équipe de France a dominé l’Irak (3-0), à l’occasion de la deuxième journée de phase de poule de la Coupe du monde 2026, grâce à un doublé de Kylian Mbappé (14e, 54e) et un but d’Ousmane Dembélé (66e). Les Bleus ont été sérieux et efficaces tout au long de la rencontre.

Les Bleus qualifiés pour les 16es !

Avec cette victoire, la deuxième en autant de rencontres, les hommes de Didier Deschamps valident leur billet pour les 16es de finale de ce Mondial. Les Tricolores aborderont donc avec sérénité leur troisième et dernier match de poule face à la Norvège, prévu ce vendredi (21h), avec en ligne de mire la première place du groupe I.

Les notes des Bleus

Maignan (5) – Koundé (4,5), Saliba (6,5), Upamecano (6,5), Digne (6) – Koné (6), Rabiot (6) – Dembélé (7), Olise (7), Barcola (5) – Mbappé (8).

Les tops

Kylian Mbappé (8) : Après que Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde grâce à son doublé face à l’Autriche (2-0), le capitaine des Bleus a répondu de la meilleure des manières en guidant la France vers la victoire. Auteur d’un deuxième doublé en deux matchs, d’abord grâce à une lourde frappe du pied gauche (14e), puis en profitant d’une énorme erreur du gardien irakien Ahmed Basil sur un service d’Ousmane Dembélé (54e), l’attaquant du Real Madrid a une nouvelle fois confirmé son immense forme du moment. L’ancien Parisien s’est même parfois donné défensivement. Remplacé par Marcus Thuram (90+1e).

Ousmane Dembélé (7) : Après sa prestation décevante face au Sénégal (3-1), le Ballon d’Or 2026 s’est bien repris. Positionné sur l’aile droite de l’attaque des Bleus, l’attaquant du PSG s’est montré décisif avec une passe décisive pour Kylian Mbappé (54e) avant d’inscrire son propre but d’une belle frappe croisée du pied droit (66e). Une performance convaincante qui devrait lui redonner de la confiance pour la suite du tournoi. Remplacé par Désiré Doué (68e).

Mickaël Olise (7) : La troisième star de l’attaque des Bleus a, elle aussi, brillé durant cette rencontre. Positionné au cœur du jeu tricolore, le joueur du Bayern Munich a parfaitement orchestré les offensives françaises, se montrant décisif avec deux passes décisives pour Kylian Mbappé (14e) puis Ousmane Dembélé (66e). Remplacé par Rayan Cherki (68e).

Dayot Upamecano (6,5) : Dans la lignée de son match XXL contre le Sénégal, le défenseur central du Bayern Munich a encore livré un match de patron, même si l’adversité était moindre. Très solide défensivement, il a notamment récupéré huit ballons au cours de la rencontre.

Le flop

Jules Koundé (4,5) : Malgré la domination tricolore, le latéral gauche du FC Barcelone s’est montré relativement discret sur le plan offensif et n’a que rarement apporté du danger, privilégiant le plus souvent des passes vers l’arrière. Sérieux défensivement, l’ancien Bordelais n’a en revanche jamais été mis en difficulté. Remplacé par Malo Gusto (83e).