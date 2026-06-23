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FRANCE

France – Irak : le match a enfin repris !

Par Fabien Chorlet - 23 Juin 2026, 02:00
Mickaël Olise

Interrompu pendant plus de deux heures à cause des orages, le match entre la France et l’Irak a finalement pu reprendre à Philadelphie.

Après plus de deux heures d’interruption en raison des orages menaçant Philadelphie, le match de la Coupe du monde 2026 entre l’équipe de France et l’Irak a enfin repris. Pour rappel, les Bleus mènent au score (1-0) grâce à une nouvelle réalisation de Kylian Mbappé, déjà auteur de trois buts depuis le début de la compétition. Les hommes de Didier Deschamps vont désormais tenter de conserver leur avantage afin de décrocher leur billet pour les 16es de finale du Mondial.



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