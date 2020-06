OM, Girondins, Metz – Mercato : un milieu du Bayern Munich affole la Ligue 1

Comme tous les clubs de Ligue 1, l’OM, les Girondins et Metz sont à l’affût des bonnes opportunités disponibles à moindre coût. En manque de temps de jeu au Bayern Munich, Michaël Cuisance (20 ans) intéresse les trois clubs selon Foot Mercato. Avec la crise économique liée au Covid-19, les clubs de L1 pourraient piquer des joueurs dans les grands clubs européens sous la forme de prêt.

Surprise du mercato du Bayern Munich en août dernier, Michaël Cuisance connaît des difficultés à s’adapter aux exigences du mastodonte bavarois. Mais, depuis la fin du confinement, le milieu de terrain a profité des blessures de Thiago Alcantara et de Corentin Tolisso pour glaner du temps de jeu.

Titulaire lors de deux des trois derniers matches du club bavarois (8 apparitions au total en Bundesliga cette saison), le natif de Strasbourg est très apprécié en interne par les joueurs et le staff technique bavarois. L’été dernier, le Bayern Munich avait acheté pour 12M€ le joueur formé à Nancy au Borussia Mönchengladbach. Engagé jusqu’en 2024 en Bavière, Michaël Cuisance est suivi en France. L’international français moins de 20 ans pourrait poursuivre sa progression au sein de l’élite professionnelle française.

Sur les traces du milieu depuis un an, l’OM demeure toujours favorable à une arrivée de Cuisance. En proie à des difficultés économiques, les Olympiens verrait d’un bon oeil son arrivée. Avec la Ligue des Champions, l’OM partirait avec une longueur d’avance pour accueillir le milieu de terrain polyvalent.

Sans de gros moyens, le FC Metz et les Girondins de Bordeaux ont aussi flairé le gros coup. Les Messins avaient tenté une approche concrète auprès du Bayern l’hiver dernier. Le géant allemand avait fermé la porte à un départ de son jeune espoir. Peut-être qu’elle pourrait s’ouvrir durant le prochain mois…

Nouveau sur le dossier, les Girondins ne disposent pas de moyens. Mais, le club au scapulaire recherche des alternatives pour pallier le départ certain de Youssef Ait Bennasser. D’autres départs dans l’entrejeu sont attendus en cas de belles offres pour Basic ou Otavio.

Reste que pour l’heure l’OM, Metz et les Girondins devront attendre la fin de la saison du Bayern Munich. Le champion d’Allemagne 2020/2021 est concentré sur la fin de son exercice avant de statuer des départs dans son entrejeu. Mais, si Michaël Cuisance souhaite progresser en Ligue 1, la porte lui est grande ouverte.

Info : de plus en plus utilisé au Bayern, Michael Cuisance fait l’objet de vifs intérêts de Bordeaux, Metz et surtout l’OM qui rêvent de le récupérer en prêt. Le joueur attend d’avoir des garanties du Bayern avant de fixer sa décision pour son avenir https://t.co/1i0G2CsENG

— Sébastien Denis (@sebnonda) June 23, 2020