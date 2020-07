OM – Mercato : le plan nébuleux d’Ajroudi pour recruter des stars

true

Mohamed Ajroudi croit dur comme fer au projet de rachat de l’OM. Soutenu par des investisseurs de standing, l’homme d’affaires serait aussi épaulé par une équipe de recruteurs.

Mohamed Ajroudi est un personnage atypique. Au début de la médiatisation de son projet de rachat de l’OM, l’homme d’affaires franco-tunisien assurait à l’envi qu’il se montrerait discret. Depuis deux semaines, force est de constater que son naturel bling bling a repris le dessus. C’est bien simple : on n’entend que lui ! Même le volubile Mourad Boudjellal, qui a allumé la première mèche, est mis sous l’éteignoir.

Ajroudi, un jour après ses mots dans L’Équipe, a donc remis le couvert ce vendredi dans La Provence. En abordant une multitude de sujets sur l’OM. Notamment son intention de viser le sacre en Ligue des champions mais aussi de recruter des stars en s’appuyant sur un projet encore à l’état embryonnaire.

« Il faut des stars, la majorité serait des enfants de la région »

« Il faut amener des stars du football. On veut rêver. Je remercie Dieu car jusqu’à maintenant, j’ai réalisé mes rêves. (…) La majorité serait des enfants de la région. (…) On veut investir dans le club. On a des objectifs et pour les atteindre, il faut mettre les moyens qu’il faut. On n’a pas défini de montant, a-t-il fait savoir. Qui a sorti la somme de 700 millions ? Personne dans notre équipe. On veut faire un club qui gagne. (…) On a des spécialistes qui vont définir quel type de recrutement on devrait faire. On va établir un programme et eux indiqueront la marche à suivre. » Les intentions d’Ajroudi semblent louables mais force est de constater que tout reste assez flou. Ou alors, il faudrait peut-être revoir la signification du mot « stars ».