La décision est tombée pour Genesio (Rennes), Ménès traite David (LOSC) de "boulet", le Milan vise un crack de L1

Stade Rennais : Genesio parti pour ... rester

Alors que l’avenir de Bruno Genesio ne semblait plus tenir qu’à un fil après la défaite du Stade Rennais sur l’OL (0-1) dimanche, les réunions se sont enchaînées lundi à la Piverdière pour évoquer le cas de l’entraîneur mais également celui de Florian Maurice, le directeur sportif également remis en question.

Ouest-France explique qu’aux yeux du président Olivier Cloarec mais également de l’actionnaire François Pinault, les solutions envisagées ne sont pas de couper des têtes pour sortir Rennes de la crise. L’idée de ces réunions était davantage « une remise à plat globale, incluant aussi la stratégie à adopter pour le recrutement (joker, mercato d’hiver) ». Dans l’entourage de Bruno Genesio, on assure également que le technicien est « déterminé et serein » à aller au bout de sa mission.

LOSC : Ménès défend Létang et traite Jonathan David de boulet

Si Olivier Létang fait l’objet de quelques critiques pour sa gestion au LOSC, le président délégué des Dogues a trouvé un bon avocat en la personne de Pierre Ménès, qui l’a défendu dans son dernier « Face à Pierrot » :

« Pour faire un bon recrutement, il faut de l’argent. Quand il était au PSG, ça ne le dérangeait pas de signer un chèque pour faire venir des joueurs. Là, l’argent, il ne l’a pas. Et il faut voir aussi que Jonathan David avait un bon de sortie l’été dernier mais il n’a pas trouvé un club prêt à investir une somme conséquente sur lui. Maintenant il est là et c’est un peu un boulet pour l’équipe et ça a privé le club de recrutement. Moi, je trouve que la gestion d’Olivier Létang est excellente car il fait avec les moyens du bord ».

LOSC : plus de peur que de mal pour Yoro

Sorti sur blessure après avoir marqué le but des Dogues dimanche à l’occasion du match Lille – Toulouse (1-1), Lenny Yoro va pouvoir tenir sa place en équipe de France Espoirs durant cette trêve internationale. L’Equipe rapporte en effet que le staff des Bleuets a examiné le défenseur lillois et l’a déclaré apte au service. Il n’a été victime que d’une béquille contre le Téfécé.

OGC Nice : Todibo remercie Nice pour les Bleus

Appelé pour la première fois par Didier Deschamps pour cette trêve internationale de novembre, Jean-Clair Todibo a tenu à remercier l’OGC Nice pour l’avoir relancé alors qu’il était en galère au FC Barcelone et lui avoir permis d’accéder aux Bleus :

« J’ai toujours dis que porter le maillot de l’équipe de France en étant Niçois est une fierté car j’ai trouvé une issue de secours en venant à Nice. Une stabilité, une issue de secours... Ça m'a permis de pouvoir m'exprimer car avant que j'arrive ici je n'ai pas eu énormément de temps de jeu. Pour moi, être en Équipe de France et représenter Nice c'est une fierté, c'est une manière de remercier l’OGC Nice de m'avoir permis de m’exprimer », a-t-il glissé à Prime Vidéo.

Toulouse FC : première aux Pays-Bas pour Dallinga

Homme en forme du moment au Toulouse FC et troisième buteur de Ligue 1 sur l’année civile (22 buts), Thijs Dallinga a été récompensé de ses solides prestations en Haute-Garonne avec une première convocation surprise en équipe des Pays-Bas pour les matchs contre l’Irlande le 18 novembre et Gibraltar le 21 novembre. Lundi soir, Ronald Koeman a en effet convoqué Dallinga suite aux forfaits de dernière minute de Steven Bergwijn et Brian Brobbey.

𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 𝗻𝗲𝘄𝘀. 🟠⁰



Thijs Dallinga joins Oranje's training camp tomorrow. Both Steven Bergwijn and Brian Brobbey are not match-fit and will return to their club.#NothingLikeOranje #NEDIRL #GIBNED — OnsOranje (@OnsOranje) November 13, 2023

Le Milan AC sur Akor Adams (MHSC)

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé (7 buts en 12 journées), Akor Adams (Montpellier, 23 ans) a déjà tapé dans l’œil d’un grand d’Europe. Selon Gianluca Di Marzio (Sky Sports Italia), le Milan AC aurait des vues sur le Nigérian dans le cadre de la succession à préparer d’Olivier Giroud. Dans cette short-list, on retrouve aussi l’ancien rennais Serhou Guirassy (28 ans), qui casse actuellement la baraque à Stuttgart.

Cesc Fabregas (ex Monaco) va entraîner Côme

Cesc Fabregas, l'ancien joueur de l'AS Monaco, du Barça, de Chelsea et d'Arsenal, va débuter sa carrière d'entraîneur. Il a été nommé à Côme, en Serie B italienne.

Cesc Fabregas, nuevo entrenador del Como en Segunda División italiana.



📌 Es su primera experiencia como entrenador de un primer equipo. Era el entrenador del filial.



📌 El club confirma que ocupará este puesto de forma provisional. pic.twitter.com/bPvP3CKVZc — Relevo (@relevo) November 13, 2023

FC Lorient : Mendy et Bakayoko déçoivent chez les Merlus

Blessés pour le déplacement du FC Lorient à Clermont dimanche, Benjamin Mendy et Tiémoué Bakayoko déçoivent en ce début de saison. Alors que le club est aujourd’hui barragiste, Régis Le Bris estime que l’absence des deux internationaux est « l’une des explications » aux difficultés des Merlus à s’extirper de la zone dangereuse.

« Eux sont dépositaires d'une culture de haut niveau. À la mi-temps, alors qu'on sait qu'on fait un match moyen, sans avoir été sanctionné, on continue sur les mêmes leviers en seconde période. Donc ça manque de prise de conscience et de leadership, en ce moment », a estimé le technicien après la défaite en Auvergne (0-1).

Girondins : Chalmé en veut toujours à Bordeaux

Devenu entraîneur adjoint du FC Annecy cette saison, Matthieu Chalmé l’a encore mauvaise de la fin de son aventure au centre de formation des Girondins de Bordeaux. C’est en tout cas ce qu’il a expliqué à France Bleu Gironde alors qu’il était l’invité de l’émission « 100% Girondins » en début de semaine ».

« Aujourd’hui, je suis heureux de ce choix (Annecy, NDLR). Je m’étais préparé à partir des Girondins de Bordeaux il y a un an de ça, quand on m’a sorti de la réserve. Ce n’est pas qu’on me sorte de la réserve qui m’a le plus touché, parce que ça, cela fait partie du rôle d’entraineur de bouger. Mais c’est la manière dont ils ont procédé, qui ne m’avait pas plu. Je leur ai dit, je leur ai fait savoir ».

