FC Nantes – Mercato : cet ancien attaquant rêvait des Girondins en secret !

true

Le site Girondins4Ever a retrouvé Johan Audel, ancien attaquant du LOSC et du FC Nantes notamment. Audel, aujourd’hui éducateur à l’OGC Nice, se livre sur son amitié avec Emiliano Sala, mais il explique aussi qu’il aurait adoré jouer pour les Girondins. « Il y a eu des contacts quand je jouais à Valenciennes. J’avais des approches de Rennes et de Bordeaux comme clubs français. J’avais également l’opportunité de connaître un championnat étranger, le championnat allemand notamment et c’est pour que j’ai choisi de signer à Stuttgart à l’époque. Mais oui, il y a eu des contacts entre mon agent et Bordeaux ».

« Emiliano, c’était comme mon fils » Père de Valentin Vada, footballeur professionnel passé comme Emiliano Sala par le Proyecto Crecer, centre de pré-formation en Argentine, Marcelo Vada représentait énormément pour l’attaquant nantais : https://t.co/NUsh0YVRv7 pic.twitter.com/5fo5INWmUO — FC Nantes (@FCNantes) 21 janvier 2020

Des contacts qui n’ont pas abouti, à son plus grand regret… « Franchement, Bordeaux c’est une équipe que j’ai toujours apprécié. J’adorais cette équipe quand j’étais petit. J’étais fan de Sylvain Wiltord. J’ai toujours été attiré par le maillot, j’adorais le scapulaire. Je me souviens d’un voyage scolaire où on avait visité le Haillan et on avait rencontré Pascal Feindouno à ses débuts et Elie Baup. Ca a été un souvenir qui reste ancré dans ma tête, car ça s’est passé quand j’étais au collège. C’est pour ça que j’ai toujours eu envie de porter ce maillot bordelais mais malheureusement ça ne s’est pas fait ».