Stade Rennais – FC Nantes (3-2) : Julien Stéphan accable un Canari !

Le Stade Rennais a renversé le FC Nantes hier et dans ses commentaires, Julien Stéphan a expliqué qu’il avait ciblé le maillon faible des Canaris.

Deux buts dans le temps additionnel ont permis au Stade Rennais de rejoindre puis de dépasser au score le FC Nantes hier dans un derby chaud bouillant, qui restera dans les annales. Le coaching de Julien Stéphan s’est avéré gagnant et à l’issue de la rencontre, le technicien breton a expliqué qu’il avait appuyé là où il pensait que cela ferait mal aux Nantais…

« J’ai pris des risques pour gagner. Del Castillo est rentré en jeu alors qu’il avait écopé d’un avertissement sur le banc, mais il a de l’expérience pour gérer cela. On a fini avec cinq attaquants, on avait ciblé une zone particulière, le flanc droit de la défense nantaise, et les buts sont venus de là ! ».

Dennis Appiah peut donc se sentir visé… sauf que le latéral droit des Canaris, blessé, avait laissé sa place à Percy Prado avant les deux derniers buts rennais de Benjamin Bourigeaud et Raphinha…