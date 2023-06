OL : un Passi déterminé formule un voeu pour Lacazette

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Blanc de retour dès demain ?

""Laurent est souffrant mais j'espère qu'il sera là demain. On est focalisé sur ce dernier match. Sur la phase retour, on est très bien. On a envie de bien terminer le travail."

L'OGC Nice

"Nice joue bien la profondeur offensivement. Ils sont bien groupés. Ils ferment assez le jeu. On ne va pas changer notre manière de jouer. Ce qu'on veut, c'est gagner. On n'est pas encore en vacances. On veut aller prendre ces trois points à Nice. La passation de pouvoir au niveau de la direction n'a rien changé à notre niveau pour l'instant. Cela ne nous a pas impacté."

"Si il peut terminer meilleur buteur de Ligue 1, on va tout mettre en œuvre pour qu'il marque. Il est revenu à un niveau international. Il rassure l'équipe, marque des buts. On a des errances au niveau de la concentration parfois. Il nous a permis de rester dans la partie en marquant. Il a repris confiance en lui à son retour."

Match référence

"On a encore nos problèmes de jeunesse et de concentration. Sur nos matchs, on arrive à se procurer de très belles occasions en partant de derrière. Il y a du progrès. Il y a eu un match référence : celui de Montpellier."