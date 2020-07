OM – Mercato : Pape Gueye donne déjà de gros regrets au FC Nantes et au Stade Rennais

true

Recruté par l’OM au mercato, Pape Gueye (21 ans) a déjà pris ses marques. De quoi donner encore plus de regrets au FC Nantes et au Stade Rennais.

Le FC Nantes et le Stade Rennais ont raté le coche pour Pape Gueye. Devancés par l’OM au mercato, les deux rivaux régionaux ne peuvent que constater les dégâts aujourd’hui. À peine débarqué dans le vestiaire du club phocéen, le milieu de 21 ans y fait déjà l’unanimité. Que dire du rectangle vert ? Pour sa première sortie avec l’OM, Gueye a été brillant ce dimanche en amical contre le FC Pinzgau (5-1).

Installé en sentinelle aux côtés de Valentin Rongier et Morgan Sanson – dans un 4-3-3 pointe basse – l’ancien métronome du Havre a conquis André Villas-Boas, déjà satisfait de ses séances d’entraînement. « Le rôle d’un numéro 6, c’est d’assurer les couvertures, précise AVB dans L’Équipe. Il fallait donc l’aider, le guider, mais il a été intéressant. Pape a bien couvert la largeur du terrain, il a bien effectué les changements de jeu. Et il a marqué un but qui va évidemment lui donner de la confiance. »

Thauvin et Villas-Boas déjà conquis par Gueye

Deux crans devant Gueye sur le terrain, Florian Thauvin ne tarit pas non plus d’éloges sur son nouveau coéquipier, qu’il voit à l’OM sur la durée. « Il a démontré toute l’étendue de son talent, appuie le champion du monde. Maintenant, l’OM, c’est autre chose. Il faut beaucoup travailler mais je ne suis pas inquiet pour lui, il va réussir ici. » Interrogé sur son choix de rejoindre l’OM plutôt qu’un autre club cet été, Gueye ne regrette pas sa décision. Loin de là tant il a l’air d’être dans un rêve. « Je n’imaginais pas ça : mon premier match et mon premier but avec les professionnels parce que je n’avais jamais marqué au Havre (en 40 matches), a-t-il expliqué après la rencontre. Je suis vraiment très content d’être ici, c’est ce que j’envisageais quand j’étais plus jeune. Je ne peux qu’apprendre aux côtés de ces grands joueurs. »