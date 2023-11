PSG, OM, FC Nantes : Mbappé n'est pas dans le Top 10 des joueurs les plus rapides de Ligue 1 !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Quand on énumère les qualités de Kylian Mbappé, la vitesse fait généralement l'unanimité. Le natif de Bondy a bâti sa réputation sur son formidable coup de reins, notamment lors de la Coupe du monde 2018 face à l'Argentine (4-3). Mais, surprise, il n'est pas le plus rapide de Ligue 1 ! Le site du championnat a publié un classement des joueurs les plus rapides depuis le début de la saison et Mbappé n'apparaît pas dans le Top 10 !

Mousa Tamari (Montpellier), joueur le plus rapide de L1

On trouve un Parisien mais il s'agit d'Achraf Hakimi, de deux Marseillais, Pierre-Emerick Aubameyang et Jonathan Clauss, ainsi que d'un Nantais, Moses Simon. Mais le leader est jordanien et il joue à Montpellier. Il s'agit de Mousa Tamari. Voici le Top 10.



1. Mousa Tamari (MHSC) : 36,31 km/h

2. Andy Pelmard (CF63) : 36,14 km/h

3. Jonathan Clauss (OM) : 36,11 km/h

4. Moses Simon (FC Nantes) : 35,97 km/h

-- Folarin Balogun (AS Monaco) : 35,97 km/h

-- Pierre-Emerick Aubameyang (OM) : 35,97 km/h

7. Joel Mvuka (FC Lorient) : 35,96 km/h

8. Abdoul Kader Bamba (FC Nantes) : 35,95 km/h

9. Kenny Lala (SB29) : 35,94 km/h

10. Achraf Hakimi (PSG) : 35,90 km/h -- Emanuel Emegha (RCSA) : 35,90 km/h

✨🇫🇷 KYLIAN MBAPPÉ PLAYER OF THE MONTH 🇫🇷✨ pic.twitter.com/hvjVJ6sx7z — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 14, 2023

