PSG - RC Lens : Luis Enrique fait un choix radical pour Mbappé, coup dur pour Wahi ?

Le choc de cette 3e journée de L1 sera incontestablement au Parc entre le PSG et le RC Lens (21h). Entre le champion sortant et son dauphin, le spectacle promet d’être au rendez-vous dans une ambiance dictée par les propos attendus de Kylian Mbappé sur son avenir après la rencontre. Auparavant, l’attaquant du PSG devrait avoir eu toute latitude pour briller. Selon L’Équipe, et contrairement au dernier déplacement parisien à Toulouse (1-1), Luis Enrique devrait lui donner les clés d’une titularisation. Tout comme à Ousmane Dembélé. Vitinha pourrait alors accompagner les deux Français dans un rôle similaire à celui qu’il a eu dans la ville rose.

Wahi sur le banc ?

Du côté du RC Lens, Elye Wahi pourrait débuter sur le banc. Il ne serait pas surprenant, dès lors, de voir Florian Sotoca commencer en pointe, comme contre Rennes (1-1), alors que Wesley Saïd est toujours absent et que l’entrée de Morgan Guilavogui a été un peu timide. Ménagé jeudi en raison de douleurs au bassin, Deiver Machado va mieux et figure dans le groupe artésien arrivé hier dans la capitale.

