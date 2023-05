PSG, RC Lens, OGC Nice, RC Strasbourg, Stade de Reims : l’équipe type de la 34e journée de L1

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Meilleure équipe de Ligue 1 aux notes de L’Équipe, le RC Lens continue sa belle moisson cette saison et place deux de ses joueurs dans l’équipe type de la 34e journée de L1 suite à son succès de prestige sur l’OM (2-0) : Seko Fofana et Przemyslaw Frankowski.

Ruiz sort enfin de sa boîte

Si les Rémois Will Stil et Yehvann Diouf sont bien là après la victoire contre le LOSC (1-0), le Niçois Melvin Bard, l’Auxerrois Isaak Touré et le Lorientais Montassar Talbi complètent la défense. Au milieu, le Strasbourgeois Ismaël Doukouré et le Parisien Fabien Ruiz ont brillé. En attaque, Elye Wahi et Alexandre Lacazette ont marqué un quadruplé chacun lors de la victoire historique de l’OL contre le MHSC hier après-midi (5-4). Bradley Barcola, lui, a distillé trois passes décisives !

Les unes de L'Équipe du lundi 8 mai. pic.twitter.com/oTjCzd0nM8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 7, 2023

Pour résumer Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se pencher sur l’équipe type de la 34e journée de Ligue 1 suite aux matches du week-end. Le RC Lens, après son succès de prestige sur l’OM, occupe le devant de la scène hexagonale.

