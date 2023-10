RC Lens – FC Nantes : Ménès détruit l’arbitre mais salue le réveil des Sang et Or !

S’il ne remet pas en cause la victoire de Lens, qui a « explosé » Nantes samedi soir (4-0) à Bollaert-Delelis, Pierre Ménès trouve quand même à redire de l’arbitrage de Pierre Gaillouste contre les Canaris.

Ne retrouvant rien à dire sur le penalty de l’ouverture du score pour une faute « évidente » de Jean-Kévin Duverne sur Adrien Thomasson, le consultant a eu en revanche beaucoup plus de mal à valider le second coup de pied de réparation pour une main de Jean-Charles Castelletto dans la surface :

« Pour moi, la faute de main est ridicule. C’est ridicule que Monsieur Gaillouste, qui est décidemment bien mauvais, a accordé ce penalty », a lâché un Pierre Ménès lapidaire, avant de conclure avec une petite satisfaction pour Lens : « Ce match permet au moins à Lens de repartir dans la première moitié de classement et capitaliser sur ses bons matchs en Ligue des Champions ».

Ligue 1, J10 (1) : Deux purges et un carton



