ASSE, PSG : cet ancien Vert qui rêve de jouer avec Kylian Mbappé

Aujourd’hui à Brighton où il réalise un bon début de saison, Neal Maupay, l’ancien attaquant de l’ASSE, aimerait disputer les JO cet été avec Kylian Mbappé.

A 23 ans, Neal Maupay continue d’enquiller les buts en Angleterre. Mais après l’avoir fait à Brentford, en Championship (41 buts en 2 saisons de Championship), c’est à présent en Premier League, à Brighton, que sévit l’ancien attaquant de l’OGC Nice, de l’ASSE et de Brest. Auteur de 7 buts en 18 matches, le natif de Versailles rêve de disputer les Jeux Olympiques avec la France. Et si possible avec Kylian Mbappé.

Maupay ne dirait pas non à l’Argentine

« Si on m’appelle, je suis partant bien sûr, indique l’attaquant dans les colonnes du Parisien. Un duo Mbappé-Maupay aux JO, ça aurait de la gueule… ». Le petit attaquant n’exclut pas, toutefois, de rejoindre une autre sélection, l’Argentine, son autre pays d’origine. « Je n’ai encore jamais eu de contact avec la Fédération. Depuis quelques semaines, de nombreux fans argentins m’écrivent sur les réseaux sociaux. Si je suis contacté, j’aurai une vraie réflexion ».