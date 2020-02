ASSE : Ruffier, l’OL, le Stade Rennais… Mathieu Debuchy en dit plus

true

Dimanche, au terme du match nul concédé par l’ASSE face au Stade de Reims, Mathieu Debuchy s’est arrêté face aux médias. L’occasion, pour But! Sainté, de partager son analyse. Et de se projeter sur la demie-finale de Coupe de France face au Stade Rennais, dans plus d’une semaine.

But : Mathieu, quelle analyse faites-vous du match nul contre le Stade de Reims (1-1) ?

Mathieu DEBUCHY : On est déçus de se faire remonter comme ça, à la dernière minute, sur un penalty. Mais c’est le foot, et je trouve qu’on a quand même fait une bonne prestation. On a arrêté la mauvaise spirale. On aurait préféré gagner, bien entendu, mais on va se contenter de ce nul.

Il y a eu du mieux…

Je trouve, oui. On a produit du jeu. On a eu quelques occasions face à une équipe difficile à manoeuvrer. Et surtout, on a affiché une belle solidarité.

On aurait voulu prendre les 3points malheureusement on en prend que 1

Scénario cruel ..

je m’en veux beaucoup☝🏾😞

On aurait voulu prendre les 3points malheureusement on en prend que 1

Scénario cruel ..

je m'en veux beaucoup☝🏾😞

Merci au public pour l'ambiance🔥

Le coach avait subi des attaques, les supporters étaient en colère…

De notre côté, on a essayé de mobiliser le groupe. On s’est beaucoup parlé. Il fallait qu’on donne une réponse sur le terrain et je pense qu’on l’a fait. On n’était pas loin de renouer avec la victoire. On a bien réagi. On a senti que le groupe était très concerné.

Qu’avez-vous pensé du match de Jessy Moulin ?

Il a répondu présent. On a deux gardiens de qualité dans l’effectif, tant mieux.

Comment abordez-vous le derby, dimanche prochain face à l’OL ?

C’est un match important, forcément. Un derby, ça l’est toujours. On sait tous ce que ça représente. Mais le match d’après est également très important, une demie-finale ce n’est pas rien. Ces deux prochains matches vont compter.