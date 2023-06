Still prolonge à Reims, une figure de l'ACA s'en va, Badé va rester à Séville

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Still prolonge à Reims, Balogun récompensé Will Still (30 ans) a été prolongé, jeudi, jusqu'en 2025 par le Stade de Reims. La prolongation de contrat du Belge serait accompagnée d'une revalorisation salariale. Auteur de 20 buts toutes compétitions confondues cette saison avec le Stade de Reims, Folarin Balogun, lui, est appelé pour la première fois avec la Team USA. La 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 se prépare déjà ! 🤜🤛



Découvrez le staff technique pour le prochain exercice, étoffé avec l'arrivée d'un nouvel adjoint ⤵️



𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘕𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢𝘴 ! 🤝 — Stade de Reims (@StadeDeReims) June 1, 2023 Leroy va quitter l'ACA Après avoir cinq ans sous les couleurs de l'AC Ajaccio et 168 matches disputés avec le club corse, Benjamin Leroy va quitter le club. A 34 ans, il est en fin de contrat, lui qui avait été élu meilleur gardien de Ligue 2 2021-2022 lors des trophées UNFP. Badé va rester au FC Séville Le Séville FC, dans la foulée de sa victoire en Ligue Europa, devrait lever l'option d'achat du défenseur rennais Loïc Badé. L'ancien lensois signerait jusqu'en 2027 avec le club andalou.

Mais aussi...

AS Monaco : Ismail Jakobs sanctionné

Fin de saison incroyablement tumultueuse pour l'AS Monaco, habituellement calme ! Le latéral sénégalais a été sanctionné par Philippe Clement pour manquement aux règles de la vie collective et ne disputera pas le dernier match contre Toulouse. Il lui est reproché d'avoir un peu trop profité du Grand Prix de Monaco le week-end dernier... Une information à mettre en parallèle des accusations des ultras monégasques qui assurent que beaucoup de joueurs de l'effectif auraient la mauvaise habitude de boire un peu trop...

RC Strasbourg : Antonetti jure avoir changé

L'Equipe du jour publie une interview de Frédéric Antonetti dans laquelle on apprend que le Corse est fan de Jürgen Klopp (Liverpool) mais également qu'il a évolué dans son approche du métier : "Aujourd'hui, je suis beaucoup plus patient ! Pendant longtemps, je leur ai fait la guerre à propos des téléphones portables. Car, quand on l'a tout le temps, la communication ne se fait plus et c'est dommageable pour un groupe. Mais c'était peine perdue. Il fallait s'adapter à la nouvelle génération. A un moment donné, il faut se remettre en question dans beaucoup de domaines et se mettre en adéquation avec l'évolution du foot. Si je suis paternaliste ? Il faut que les joueurs comprennent que je ne leur veux que du bien et que je les traite tous de la même façon. Le plus beau commentaire qu'on peut faire sur moi, c'est celui que je vois souvent de la part de mes anciens joueurs dans la page "Paroles d'Ex" de L'Equipe. Cela me fait extrêmement plaisir que ceux que j'ai entraînés me citent toujours en premier parmi les entraîneurs qui les ont le plus marqués..."

SCO d'Angers : nouvel équipementier chez les Blanc et Noir

Malgré la relégation en Ligue 2 et la piètre image renvoyée tout au long de la saison, le SCO a réussi à attirer un nouvel équipementier. Le club d'Anjou vient d'annoncer qu'après Kappa, c'est Nike qui s'occuperait de l'habiller pour les trois prochaines saisons.

🚨 𝗡𝗶𝗸𝗲 𝘅 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 𝗦𝗖𝗢 @Nike, nouvel équipementier d'Angers SCO pour les 3 prochaines saisons 💥



➡️ https://t.co/QgGADdBLGR pic.twitter.com/aYu3vINF71 — Angers SCO (@AngersSCO) June 2, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le Melting Clubs de ce vendredi concerne notamment la prolongation de Will Still à Reims et la première convocation de Balogun avec les Etats-Unis. Mais aussi le départ de Benjamin Leroy à l'AC Ajaccio ou encore l'avenir de Loïc Badé, qui devrait être acheté par Séville où il était prêté cette saison.

Laurent HESS

Rédacteur