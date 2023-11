Un ex de l’OL nouveau capitaine des Bleuets, Thuram clarifie son Mercato, Mikautadze de retour en L1 ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Lukeba nouveau capitaine de l’équipe de France Espoirs

Warren Zaïre-Emery promu chez les A, Thierry Henry n’a pas tardé pour régler la question du capitanat en équipe de France Espoirs. C’est l’ancien lyonnais Castello Lukeba (RB Leipzig) qui a été promu et c’est logique selon le champion du Monde 1998 : éIl dirige la défense, il parle beaucoup sur le terrain et en dehors, il est bon. C’est une succession assez logique."

OGC Nice : Thuram n’a pas voulu partir cet été

S’il semblait être resté par défaut au Gym l’été dernier n’ayant pas eu l’offre attendue (50 M€) pour partir, Kephren Thuram a profité de sa conférence de presse de veille de match face à Montpellier pour tordre le cou à cette rumeur : "Au Mercato, j’ai fait le choix de rester, de continuer à progresser en tant que joueur et homme à l’OGC Nice."

LOSC : Fonseca fait une annonce forte sur David

Remplaçant lors des trois derniers matchs du LOSC, Jonathan David sera titulaire ce dimanche (15h) contre Toulouse, comme annoncé ce jeudi en conférence de presse par l'entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca, après le match nul face au Slovan Bratislava (1-1). "C’est très simple. Dimanche, pour le match contre Toulouse, Yusuf Yazici sera suspendu. Je ne pouvais pas me permettre de prendre le risque de blessure pour Jonathan David et de me retrouver sans solution."

Mais aussi...

RC Strasbourg : renfort musclé au RCSA

Auteur d’un début de saison poussif à l’image du RC Strasbourg, Patrick Vieira va voir son staff technique se muscler. Comme le rapporte Alsasports, BlueCo lui a adjoint les services d’un nouveau préparateur physique portugais, Joao Francisco Almeida… dont le rôle consistera notamment à s’occuper des blessés et à préparer la pépite brésilienne Ângelo afin qu’il intègre Chelsea. Parlant parfaitement le français, Almeida a déjà travaillé du côté de Belenenses, au Sporting, à Al-Riyadh et en qualité de physiothérapeute pour la Fédération portugaise de gymnastique.

FC Metz : Mikautadze de retour en janvier ?

Transféré de Metz à l’Ajax Amsterdam à la fin du mois d’août, Georges Mikautadze pourrait bien revenir chez les Grenats cet hiver. Dans les colonnes du Républicain Lorrain, Bernard Serin a ouvert la porte : "On va voir. Je sais que Georges s’ennuie un peu à Amsterdam parce qu’il ne joue pas. On peut toujours tendre l’oreille pour savoir ce que les dirigeants de l’Ajax ont l’intention de faire avec Georges. S’ils ont l’intention de le prêter pour la deuxième partie de saison, il y a une destination qui l’accueillerait bien volontiers. Mais on n’en est pas là." Mohamed Toubache-Ter assure que Metz a déjà amorcé les discussions pour un retour en prêt du buteur géorgien.

Girondins : Riera ne regrette pas d’être venu

Présent en conférence de presse à deux jours du match Bordeaux – Annecy en Ligue 2, Albert Riera est revenu sur son choix d’entraîner les Girondins… Sans le moindre regret : "C’est un challenge difficile. Mais d’abord, je peux dire que j’ai la même énergie que le premier jour. Je suis heureux d’être où je suis. C’est pour ça que je ne peux pas baisser les bras ne serait-ce qu’1%. C’est difficile, mais quand je suis arrivé le premier jour, c’était déjà difficile. C’était un mauvais moment. Quand il y a un changement d’entraineur, ce n’est pas parce que les choses vont bien… Je suis ici pour changer ce moment, et je vais tout donner, que ce soit mes connaissances, ma passion… Tout ce que je peux donner. Il n’y aura pas une seule chose où je ne vais pas tout donner."

Podcast Men's Up Life