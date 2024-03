Un géant déboule sur Thuram (Nice), Hazard honoré au LOSC, un ex de l’ASSE puni à Montpellier

Comme révélé par Daniel Riolo, la Ligue 1 pourrait prochainement troquer le naming Uber Eats pour le géant des fast-foods McDonald’s. Une petite révolution que la LFP n’a cependant pas confirmé à Foot Mercato… tout en reconnaissant des « discussions actives » pour le naming du championnat sur les saisons à venir : « Nous ne ferons aucun commentaire sur d’éventuelles rumeurs et nous communiquerons une fois que les décisions sont finalisées et validées par nos instances.»

S’il est loin de réaliser une immense saison avec le Gym, Khéphren Thuram (OGC Nice, 22 ans) jouit toujours d’une énorme cote à l’étranger. Selon Ekrem Konür, le Bayern Munich se serait joint à la longue liste des clubs déjà intéressés par le milieu de terrain de Nice (Juventus, Man Utd, City, Liverpool) et prévoirait de contacter le club azuréen pour connaître les modalités d’un transfert.

💣❗🇫🇷 #FCBayern 🔴❗

Bayern Munich plans to check on the condition of Khéphren Thuram.



▫️Juventus, Manchetser United, Arsenal, Liverpool and Manchester City have all been linked with OGC Nice's 22-year-old French midfielder. pic.twitter.com/SifzKdWGyI