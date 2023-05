Coup dur pour Khazri, K. Thuram courtisé, contrat rompu pour Toko-Ekambi ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

AS Monaco : Jesse Marsch également sur les tablettes ? Chaque jour, un nouveau nom sort dans la presse pour remplacer Philippe Clement sur le banc de l'AS Monaco. Hier, c'était Franck Haise (RC Lens). Aujourd'hui, c'est Jesse Marsch. Selon le média américain CBS, l'entraîneur de 49 ans serait dans le viseur du club de la Principauté, lui qui est sans travail depuis son départ de Leeds en février. Un contact avec la fédération américaine pour reprendre la sélection a été évoqué mais l'US Soccer souhaite prendre son temps afin de trouver le bon technicien. Alors que l'ASM aimerait, elle, finaliser rapidement l'arrivée de son nouveau coach... SCO d'Angers : Ilyes Chetti licencié Le SCO a annoncé hier avoir résilié le contrat de son latéral gauche Ilyes Chetti. Celui-ci avait été mis à pied dès le mois de mars après sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour agression sexuelle, survenue dans la nuit du 4 décembre 2022. L'Algérien de 28 ans n'aura joué que six matches avec Angers, où il avait été indirectement à l'origine de la mise à l'écart d'Abdel Bouhazama, qui avait jugé bon de minimiser son agression lors d'une causerie avant le match à Montpellier (0-5). 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂é 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 - 𝗜𝗹𝘆𝗲𝘀 𝗖𝗵𝗲𝘁𝘁𝗶



➡️ https://t.co/oqXnetr3ky pic.twitter.com/lOEytH8gUt — Angers SCO (@AngersSCO) May 30, 2023 MHSC : Khazri est passé sur le billard Hier soir sur Twitter, l'insider Mohamed Toubache-Ter a annoncé que Wahbi Khazri ne disputerait pas le dernier match de la saison de Montpellier, samedi à Reims, car il s'est fait opérer : "Fin de saison pour Wahbi Khazri et c’était prévu ainsi avant Nice. Le joueur va se faire opérer du nez. En raison de sa pubalgie, le club était OK pr reposer Téji Savanier mais ce dernier veut absolument jouer le dernier match à Reims". Le capitaine héraultais pourrait donc être sur la pelouse de Delaune samedi soir !

Mais aussi...

Stade Rennais, OL : contrat rompu pour Toko-Ekambi ?

Le site Ferveur Lyonnaise s’est penché sur le casse-tête des retours de prêts à l’OL. Et s’est notamment interrogé sur le cas Karl Toko-Ekambi. Plus que jamais en froid avec les supporters lyonnais, suite à ses déclarations inappropriées, le Camerounais prêté au Stade Rennais ne semble pas non plus très heureux de faire son retour dans le Rhône. « Il faudra trouver une solution pour les deux parties et pourquoi pas, une rupture de contrat », laissent entendre nos confrères. Une solution qui arrangerait finalement tout le monde ?

Girondins de Bordeaux : le tweet polémique de Gerard Lopez

Les Girondins de Bordeaux ne sauront que vendredi s’ils remontent en Ligue 1 la saison prochaine. En cas de victoire face à Rodez - et de revers de Metz à Bastia ou du Havre face à Dijon dans le même temps - le FCGB retrouvera officiellement sa place dans l’élite. En attendant ce dénouement, Gérard Lopez s’est déjà fait remarquer pour un tweet posté, puis supprimé, dans lequel il réagissait à la nomination de Nicolas Rainville pour diriger cette rencontre cruciale de son équipe : « Dans le c.. ! Mais on fera avec ! 42.000 personnes il n’osera pas nous n.quer », a publié le président du club aquitain. D’après Sud Ouest, son entourage prétexte un piratage de son compte pour expliquer cet étrange message...

Cette nuit, le président des Girondins Gérard Lopez a "curieusement" réagi à la nomination de l'arbitre pour le match face à Rodez vendredi. Son entourage évoque un piratage de compte et s'est rapproché de Twitter pour faire vérifier la sécurité dudit compte. pic.twitter.com/VfOqmeT2bQ — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) May 31, 2023

Et enfin...

OGC Nice : Liverpool piste K. Thuram

La situation de Khephren Thuram, même interrompue ces dernières semaines par une blessure musculaire, n’est pas passée inaperçue parmi les directions sportives européennes. Selon L’Équipe, plusieurs clubs ont pris des renseignements ces derniers mois. L’un d’eux est passé à l’action plus concrètement : Liverpool. Les deux parties ont même déjà échangé et une première rencontre a eu lieu. Peu d’éléments ont filtré de cette réunion mais dans le camp du Français de 22 ans, la perspective de rejoindre les Reds sous la direction de Jürgen Klopp plaît. Officiellement, l’OGC Nice n’est pas vendeur mais quelle sera la politique sportive du club azuréen cet été ? Sa valeur marchande, selon le site spécialisé Transfermarkt, est de 32 millions d’euros...

MHSC : Maouassa se voit bien rester

Prêté sans option d’achat par le Club Bruges, Faitout Maouassa a retrouvé des couleurs à Montpellier. Derrière Elye Wahi (17 buts et 6 passes décisives) et Téji Savanier (12/3), le tout nouveau piston gauche arrive au troisième rang des joueurs les plus décisifs cette saison en Ligue 1 au MHSC (5/5), à égalité avec Arnaud Nordin (8/2) et n’exclut pas l’idée de poursuivre dans l’Hérault. « Le club m’a permis de me relancer, je suis reconnaissant, je ne ferme la porte à rien », affirme-t-il dans L’Équipe. Mais son gros contrat à Bruges, avec qui il est lié jusqu’en 2025, pourrait l’en empêcher. D’autant que son nouveau profil suscite l’intérêt d’autres clubs français et étrangers, comme le Werder Brême et Sheffield United, promu la saison prochaine en Premier League. Ce qui n’est pas pour lui déplaire : « Je souhaite trouver un nouveau projet, j’ai besoin de trouver un second souffle. »

