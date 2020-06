RC Lens – Mercato : un troisième joueur du Téfécé ciblé ?

true

De retour en Ligue 1, le RC Lens cherche à densifier son secteur offensif. Les Sang et Or s’intéressent au profil de Quentin Boisgard (23 ans, TFC).

Dans sa quête de maintien, le RC Lens cherche à densifier son effectif qui lui a permis de retrouver l’élite professionnelle. L’organigramme lensois se montre actif et a déjà validé trois renforts (Clauss, Baldé, Jean).

À la recherche de bonnes affaires, les Sang et Or veulent profiter des déboires toulousains. Le Téfécé a vu sa relégation geler par le conseil d’État. Mais, les incertitudes planant sur le futur pourraient profiter à certains clubs comme le RC Lens. L’organigramme lensois est sur la piste de plusieurs offensifs à l’instar de Gaël Kakuta (28 ans, Amiens SC). Selon Les Violets, les Artésiens s’intéressent à Quentin Boisgard (23 ans). Après des contacts avec Sylla, Gradel et Dossevi, un autre joueur du TFC est donc sur les tablettes du RC Lens.

Du monde prêt à miser sur Boisgard

Rare satisfaction d’une saison en enfer pour le TFC, Quentin Boisgard attire les prétendants. Le milieu offensif intéresse également le Stade Rennais et Lorient. Sous contrat jusqu’en 2022 dans la Ville Rose, l’ex palois souhaite poursuivre sa carrière en Ligue 1.

Un rendez-vous est d’ailleurs prévu entre Damien Comolli, homme fort du TFC, le futur entraîneur et Boisgard pour faire un point sur son avenir. Un avenir qui pourrait se dessiner loin de son club formateur, en cas de relégation en Ligue 2.