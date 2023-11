Le LOSC prive la France d'un carton plein ce jeudi, l'indice UEFA remonte encore !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Bien lancée par Toulouse et Rennes, victorieux de Liverpool et du Panathinaïkos, la soirée européenne des clubs français s'est terminée par la victoire de l'OM sur le terrain de l'AEK Athènes mais pas par celle du LOSC au Slovan Bratislava.

Les Dogues rejoints sur la fin

Après une première mi-temps insipide au cours de laquelle Chevalier a été sauvé par sa barre devant Kashia (27e), Angel Gomes a trouvé la faille suite à un service de Yazici (53e). Le Turc, une nouvelle fois aligné en pointe en lieu et place de Jonathan David, a servi Cabella qui a raté la balle de break (55e) et Yazici a cru doubler la mise quelques minutes plus tard mais son but a été refusé par le VAR suite à un hors jeu (58e). Les Dogues ont eu une grosse frayeur avec un penalty concédé par Umtiti, puis annulé pat le VAR (66e). Chevalier a été décisif en s'interposant devant Strelec (75e), mais il n'a rien pu faire sur une reprise de Cavric (81e)... Malgré ce match nul, le LOSC, plus que jamais leader de son groupe, se rapproche de la qualification pour le prochain tour.

🔥 Angel Gomes ouvre le score pour le LOSC après un superbe travail de Yazici. pic.twitter.com/wiqkxHRt84 — RMC Sport (@RMCsport) November 9, 2023

La France et les Pays-Bas au coude à coude

Si la seule confrontation directe de la semaine a tourné en faveur des Néerlandais du PSV face à Lens, ce sont les seuls points pris par l'Eredivisie cette semaine avec les défaites du Feyenoord, de l'Ajax Amsterdam et de l'AZ Alkmaar. En conséquence, le beau jeudi des clubs français leur permet de revenir à seulement 0,003 pts de leurs rivaux... avec toujours six représentants contre quatre. La quatrième place de la France en Ligue des Champions est plus proche que jamais d'être sauvée.

Podcast Men's Up Life