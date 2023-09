LOSC : Fonseca annonce un autre coup dur qu'Umtiti et envoie un message salé à Létang

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le point médical

"Samuel Umtiti se sent mieux aujourd’hui. Mais avec le protocole, il a vu le neurologue et doit le revoir la semaine prochaine, mardi. Mais il ne sera pas prêt pour le match, peut-être pour jeudi prochain. Yusuf Yazici a une entorse à la cheville gauche, il a besoin de 3-4 jours encore. Nabil Bentaleb et Adam Ounas, je pense qu’ils commenceront à s’entraîner la semaine prochaine. Tous les autres sont prêts."

Le match face au Havre

"Je ne sais pas comment Le Havre jouera contre nous. À l’extérieur, toutes les équipes ont joué un bloc médian-bas, c’est le même scénario. Je sais que Le Havre a fait de bons résultats contre de bonnes équipes, c’est une équipe qui est très motivée et je crois que ce sera un match difficile pour nous. Je pense que cette saison, nous pouvons voir que nous n’avons pas de match facile. Même les meilleures équipes ont perdu des points face à cette équipe. C’est vraiment difficile de gagner un match cette saison. Je pense que le championnat - je ne sais pas si vous êtes d’accord - est plus compétitif. Mais je pense que c’est bon pour le championnat et pour l’image de notre championnat."

Une saison plus compliquée que la dernière ?

"Depuis le premier jour, je dis que cette année sera plus difficile. C’est clair que cette année, il y a plus d’équipes qui ont fait de grands investissements pour avoir une bonne équipe. Le championnat est très compétitif et très équilibré. Nous avons aussi une autre compétition (la Ligue Europa Conférence). Pour tous ses motifs, ce sera une saison plus difficile."

Son regret de ne pas avoir de remplaçant à David

"C’est vrai que si nous n’avons pas Jonathan David, ce sera difficile pour nous de le remplacer."

Propos retranscrits par le 11 HDF.

