LOSC : Fonseca s'agace de la fin du Mercato des Dogues et ouvre la porte à un joker

Sur l’état physique avant Montpellier

« Physiquement, ça a été difficile à Rijeka. C’était un match exigeant, sur un terrain difficile. Aujourd’hui, nous avons récupéré les joueurs. Nous sommes prêts pour le match de Montpellier. Le positif que je veux retenir du déplacement en Croatie est que l’équipe a démontré un état d’esprit que j’aime beaucoup ».

Un turn-over à Montpellier ?

« Je voudrais faire du turn-over mais c’est difficile de changer quand on n’a pas beaucoup d’options. Nous avons des joueurs qui ne sont pas prêts physiquement, ou qui sont blessés. Nous n’avons que deux blessés : Adam Ounas et Tiago Djalo. Tous les autres sont prêts pour le match. Pour Samuel Umtiti, ce sera difficile de démarrer contre Montpellier. Sam a besoin d’être physiquement prêt pour commencer un match et ce n'est pas encore le cas ».

« Ce ne serait pas juste d’avoir les mêmes objectifs que les autres »

Sur l’absence du recrutement d’un attaquant

« Honnêtement, je suis vraiment déçu. Nous sommes peut-être l’unique équipe de Ligue 1 à disputer l’Europe avec seulement un attaquant. C’est difficile. Jonathan (David) a fait 17 kms le dernier match. Ce sera difficile de le voir dans la même condition à Montpellier demain. Je dois parler avec honnêteté. En ce moment, on n’a pas la capacité de batailler que les autres équipes, d’avoir les mêmes objectifs. Je ne vais pas parler de Monaco qui a mis sur un seul joueur (Balogun) trois fois plus que ce que nous avons dépensés. Ce n’est pas possible de lutter avec ça ! Mais je vois aussi Reims, qui a dépensé 60 M€, Strasbourg plus de 50 M€… D’autres équipes ont fait de gros investissements. Je comprends que le club a des limitations mais nous devons être réalistes. Nous n’avons pas les mêmes conditions que les autres équipes. Malgré tout, je crois beaucoup en nos joueurs. Nous ferons tout pour faire une bonne saison malgré tout… »

Sur la possibilité d’un joker

« Nous continuons avec cette possibilité. Le président m’a dit qu’il continuait à chercher avec un attaquant. Ce n’est pas facile de trouver un attaquant mais nous avons quatre mois pour trouver un joueur. On connait nos limites. Pour nous, ce n’est pas possible de mettre 30-40 M€ sur un attaquant et les attaquants sont chers ».

Sur les dernières heures du Mercato

« On a cherché ce qu’il était possible de faire sur la fin mais pour moi ce n’est pas possible de travailler comme ça ! Cela n’est jamais bon de recruter comme ça, sur la fin. Pour moi, nous devons travailler notre façon de faire. Il faut anticiper les situations… »

Sur sa discussion avec Olivier Létang

« Ce n’est pas une question de personne. C’est une question de club. Qu’est-ce que nous voulons ? Si nous n’avons pas les mêmes capacités financières que les autres, nous devons dire la vérité à nos supporters (…) Ce ne serait pas juste d’avoir les mêmes objectifs que d’autres ».

Le LOSC affaibli par rapport à l’an passé ?

« Tout ce que je peux dire c’est que mener la Ligue 1 et la Conférence League ce sera difficile avec ces joueurs. Nous n’avons pas beaucoup de solutions pour jouer tous les trois jours. Je ne comprends d’ailleurs pas pourquoi on joue le dimanche à 15 heures moins de 60 heures après notre dernier match alors que ceux qui jouent après nous comme Lyon, Paris ou Nice n'ont pas eu de match jeudi… »

