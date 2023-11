FC Barcelone - Mercato : Deco en passe de se faire griller dans le dossier Djalo (LOSC) ?

On le sait depuis quelques jours : le FC Barcelone s'intéresse à Tiago Djalo, le jeune défenseur portugais du LOSC. Formé au Sporting Portugal puis à Milan, Djalo arrive en fin de contrat à Lille et le Barça aurait donc couché son nom.

C'est Deco qui tiendrait en haute estime son compatriote. Mais Djalo est également sur les tablettes de l'Inter Milan et selon Fabrizio Romano, le club lombard avance ses pions. Il travaillerait sur le dossier depuis plusieurs années et en ferait une priorité. A suivre...

⚫️🔵🇵🇹 Inter are working on a deal to sign Tiago Djaló as free agent in 2024. Contacts ongoing with player’s camp to discuss potential free move.



There are many clubs interested, Inter will only proceed at their conditions but they rate Djaló highly — being tracked for years. pic.twitter.com/GVdnUUAlB6