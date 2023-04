Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

On vous le disait un peu plus tôt ce matin : selon RMC, et Daniel Riolo, l'entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, ne souhait déjà plus rester sur le banc de touche la saison prochaine. Une information qui a depuis du plomb dans l'aile.

"Il se sent très bien dans le Nord"

Car le quotidien, La Voix du Nord, a pris la peine de contacter l'entourage du technicien lillois. Explications : "Joint ce lundi matin, l’entourage du Portugais dément fermement toute vélléité de départ. Il insiste sur le fait que l’entraîneur des Dogues se sent très bien dans le Nord de la France."