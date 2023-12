PSG, OM, Real Madrid - Mercato : l’OL débarque sur Yoro, le LOSC fixe son prix

Leny Yoro ne quittera pas le LOSC au mercato ! Le discours officiel d’Olivier Létang a quelque peu évolué devant l’étendue de ses convoitises au mercato. Après le PSG, l’OM et le Real Madrid, Ekrem Konur affirme que l’OL est aussi intéressé par le profil du défenseur lillois. Manchester United, Manchester City et Arsenal sont également cités par le spécialiste turc des transferts.

Devant tant de prétendants, le LOSC aurait décidé de changer son fusil d’épaule et de se montrer gourmand. Selon Foot Mercato, Lille ne compte pas ouvrir les discussions à moins de 50 millions d’euros. Un tarif élevé que le PSG serait prêt à débourser cet hiver avec la possibilité de le prêter dans la foulée aux Dogues pour finir la saison.

💣💥 PSG plan to check the condition of Lille's 18-year-old French defender Leny Yoro. 🔴#LOSC 🔵#PSG



◾Lyon, Real Madrid, Manchester United, Manchester City and Arsenal have all been linked with the French defender. 🇫🇷 https://t.co/AItxNrveNL pic.twitter.com/VVhnFe3o7L