Nice attend encore 3 recrues, 2 signatures à Bordeaux, un Portugais au LOSC ?

OGC Nice : Todibo refuse l'Arabie Saoudite

Selon Nice-Matin, Jean-Clair Todibo a repoussé une proposition émanant de l'Arabie Saoudite. Le défenseur ne serait pas contre l'idée de rester à Nice une saison de plus.

Clermont : Caufriez out 8 semaines

Le défenseur central belge Maxime Caufriez, qui a définitivement rejoint le CF63 cet été, s'est blessé à une cheville en amical contre Montpellier et sera absent deux mois.

Girondins : Barbet prolonge

Le défenseur central et capitaine des Girondins Yoann Barbet a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026, vendredi.

Mais aussi...

MHSC : Akor Adams ciblé en attaque

À la recherche de plusieurs éléments offensifs, Montpellier pourrait avoir trouvé son premier attaquant. Selon L’Équipe, le Nigérian Akor Adams (23 ans) est en négociations avancées pour rejoindre le MHSC. Le buteur qui évolue à Lillestrom (D1 Norvégienne, sous contrat jusqu'en décembre 2024) a inscrit 17 buts en 17 matches toutes compétitions confondues la saison dernière. Le montant du possible transfert n'a pas fuité. L'équipe de Michel Der Zakarian cherche à se renforcer en attaque en attendant les départs de Stephy Mavididi, en partance pour Leicester et d'Elye Wahi, pisté notamment par Chelsea.

LOSC : Fonseca craque sur Gouveia

A la recherche d’un joueur capable de remplacer Adam Ounas, sur le départ, le LOSC aurait ciblé un ailier portugais. D’après Trivela, Paulo Fonseca aurait en effet flashé sur l’ailier droit de Benfica, Tiago Gouveia. Cependant, le club lisboète et le joueur de 22 ans auraient déjà un accord avec Cadix pou un prêt avec option d’achat la saison prochaine.

Stade de Reims : Adama Bojang sur le point de signer

L'une des révélations de la Coupe du monde U20, le Gambien Adama Bojang, va débarquer en France et signer au Stade de Reims. Selon L’Équipe, le prodige gambien de 19 ans attend l'obtention de son visa. L'attaquant de Steve Biko FC, club de la banlieue de la capitale gambienne Banjul, faisait partie des jeunes éléments africains les plus courtisés par les clubs européens. Le dossier est ficelé depuis plusieurs semaines.

Et enfin...

AS Monaco : Ben Yedder devrait rester cet été

Cible d’une plainte pour viol, émanant de deux femmes et visant une autre personne, révélée le 13 juillet par France Info, Wissam Ben Yedder a repris son quotidien à l’AS Monaco. De retour à l’entraînement dès le 3 juillet, en même temps que ses partenaires non retenus pour les matches internationaux de début juin, l’attaquant tricolore connaît une préparation sans contretemps sur le terrain. Il a disputé les cinq matches amicaux de son équipe et a la totale confiance d’Adi Hütter même si Kevin Volland, auteur de trois buts sur ses deux dernières sorties, affiche de belles dispositions. Malgré de multiples sollicitations, venues notamment d’Arabie saoudite, L’équipe informe que le joueur de 32 ans ne devrait pas quitter la Principauté cet été.

OGC Nice : le Gym espère encore 3 recrues, le cas Cahuzac clarifié

Présent lors de la présentation de Morgan Sanson et Jérémie Boga hier à l’Hôtel de Ville de Nice, Florent Ghisolfi a affirmé chercher encore « deux ou trois joueurs, avec en priorité un latéral gauche », mais il a annoncé avoir réduit la voilure en comparaison de ce qui se pratiquait depuis l’arrivée d’Ineos, il y a quatre ans. « Au vu de notre enveloppe globale, on a fait des efforts financiers pour avoir Jérémie, a expliqué le directeur sportif du Gym. On avait prévu notre mercato comme ça, en se disant que Jérémie était notre priorité, qu’on allait mettre une part importante de notre enveloppe sur lui et qu’à côté on travaillerait sur des prêts. Ça ne veut pas dire que ceux qui arriveront en prêt sont des unijambistes : la preuve avec Morgan. » Muets jusqu’ici sur le cas de Yannick Cahuzac, qu’ils auraient souhaité incorporer au staff technique, Jean-Pierre Rivère et Ghisolfi ont confirmé qu’au vu des « tensions » créées par la venue de l’ancien capitaine de Bastia, il avait été plus sage d’y renoncer. « On n’avait pas mesuré l’impact que ça pouvait avoir (auprès des supporters), a reconnu le directeur sportif. De temps en temps, il faut savoir tourner le volant si on voit qu’on va dans le mur. On a pris cette décision de manière collégiale. »

RC Strasbourg : Sanson remercie le RCSA

Après avoir été présenté à l’OGC Nice hier, Morgan Sanson a tenu à rendre hommage au RC Strasbourg, qui l’a pleinement relancé la saison dernière en prêt. « Je tiens à remercier Strasbourg, a-t-il confié ému. Il y a 6 mois, j'étais au fond du trou et peu d'équipe croyait en moi. De voir aujourd'hui que ça a porté ses fruits en signant à Nice, je ne peux que les remercier. »

Stade Brestois : Dembélé vers Blackburn ?

Un an après avoir rejoint la France en provenance du Celtic Glasgow, Karamoko Dembélé pourrait retourner en Grande-Bretagne. Arrivé libre à Brest l’été dernier, l’attaquant de 20 ans est suivi de près par Blackburn. D’après L’Équipe, le club de Championship est venu aux renseignements auprès du Stade Brestois, sans toutefois formuler d’offre. Sans le placer sur la liste des transferts, le SB29 ne serait pas contre un départ de son joueur sous contrat jusqu’en juin 2026.

Girondins : Pedro Diaz arrive enfin à Bordeaux

Après plusieurs jours de négociations, les Girondins de Bordeaux sont tombés d’accord avec le Sporting Gijon (D2) pour la signature de l’Espagnol Pedro Diaz, sous contrat jusqu’en 2025. Les derniers détails concernaient les modalités de paiement. Le milieu de terrain (25 ans) va s’engager pour quatre saisons. Les Girondins vont débourser 2,2 M€, assortis de bonus, pour 51 % des droits du joueur.

