OGC Nice, PSG : les langues se délient dans l’affaire Galtier

Plus d’un mois après le début de la polémique autour de Christophe Galtier, rien n’a changé. L’entraîneur parisien s’est exprimé, mais les différentes accusations à son égard ne se pressent pas pour être expliquées. Probablement pour conserver le secret de l’enquête certes, mais si les propos de l’ancien coach niçois sont avérés, certains joueurs concernés pourraient s’exprimer d’une manière ou d’une autre pour expliquer leur ressentiment.

Khéphren Thuram troublé par l’affaire

Dans une interview pour le compte de Canal +, Khéphren Thuram s’est exprimé sur le trouble qu’a ramené cette affaire : « Il y a des gens au club qui sont bien placés pour savoir exactement ce qui s’est passé, et qui devraient parler pour clarifier tout ce qu’on entend. Ça me touche énormément, ça me perturbe », a raconté le jeune milieu de terrain du GYM.