L'OL encore muet et battu à Crystal Palace

Privé d'Alexandre Lacazette, légèrement touché et préservé pour le début du championnat, l'OL s'était un peu rassuré en amont de ce match en étrillant Sion (8-2) dans le plus grand secret à l'occasion du stage de Divonne-les-Bains. Un succès et des buts pour mettre fin à la série de trois défaites sans aucun but marqué contre Manchester United, Molenbeek et le Celta Vigo (0-1 à chaque fois).

L'OL toujours aussi inoffensif

S'il était acté que le déplacement au Selhurst Park Stadium offrirait une autre opposition que les Helvètes, les hommes de Laurent Blanc sont encore passés au travers, encaissant deux buts sans en marquer.

Touché à la tête lors du second but, Anthony Lopes est également sorti par sécurité. Les tensions autour de Laurent Blanc ne risquent pas de retomber avant la reprise de la Ligue 1 à Strasbourg dimanche prochain.

Une 4ème défaite consécutive pour Lyon en match de préparation 😬



Et un 4ème match sans marquer pour l'OL ❌#CRYOL pic.twitter.com/vrhui8tTQ8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 5, 2023

