OL : bientôt un autre équipementier qu'Adidas pour les Gones ?

Depuis la saison 2010-2011, Adidas est l'équipementier de l'Olympique Lyonnais. Après un premier contrat de 10 ans, la marque et le club rhodanien ont signé un nouveau bail jusqu’en 2025.

Ça se gâte entre Adidas et l'OL !

Le nouveau contrat arrivant à échéance dans un peu moins de deux ans, des négociations entre Adidas et l'OL auraient débutées pour qu'il soit de nouveau prolongé, d'après nos confères de Foot Mercato. Mais ces pourparlers connaîtraient des difficultés, la marque envisageant sérieusement de réduire considérablement son soutien financier aux Gones à cause du contexte sportif, extra-sportif et financier qui touche actuellement le club. L'OL pourrait donc avoir un nouvel équipementier à partir de la saison 2025-2026 si les discussions avec Adidas venaient à capoter.

Les discussions ont débuté entre l'OL et adidas pour renégocier le contrat de sponsoring maillot qui se termine en 2025. Pour l'instant ça se passe mal. Le contexte sportif, extra-sportif et financier du club rhodanien inquiète la marque aux trois bandes qui… pic.twitter.com/wH18fJlyYA — Sébastien Denis (@sebnonda) November 8, 2023

