OL : coup de tonnerre pour l'avenir de Grosso, un ancien coach de l'OM pour le remplacer ?

Arrivé le 16 septembre dernier sur le banc de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso a enfin décroché sa première victoire avec le club rhodanien le week-end dernier sur la pelouse du Stade Rennais (1-0). Mais cela n'empêche pas les Gones d'être toujours derniers de Ligue 1.

Deux mois seulement après son arrivée dans le Rhône, Fabio Grosso pourrait déjà se faire du soucis pour son poste puisque les dirigeants lyonnais auraient déjà sondés plusieurs entraîneurs pour combler un éventuel départ du technicien italien, si l'on en croit les informations du journaliste italien, Rudy Galetti. L'ancien coach de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, libre de tout contrat depuis son limogeage de Flamengo en septembre dernier, aurait notamment été approché par le club rhodanien.

🚨🗣️ #OL approached #Sampaoli, as a possible replacement of Grosso, to explore the room of negotiation.



❌ Despite rumors, no talks between the 🇦🇷 coach and 🇵🇪 National Team.



🔙 Weeks ago, Jorge was in contact with Ajax, which preferred van 't Schip. #Transfers @Lemos_Santos pic.twitter.com/xADzahVA0y