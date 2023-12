OL : coup dur pour Lacazette avant le FC Nantes ?

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Alors que le FC Nantes a déjà au moins la certitude de devoir faire sans Ronaël Pierre-Gabriel (suspendu) et Bastien Meupiyou (blessé) pour son dernier match de l’année civile mercredi prochain à Lyon, l’OL affiche de son côté un gros doute sur un joueur important.

« On va tout faire pour qu’il puisse jouer contre Nantes »

En effet, Alexandre Lacazette est sorti à la 83ème minute du match AS Monaco - OL (0-1) de vendredi soir, se plaignant de la cuisse. Une blessure dont on ne sait pas grand-chose même si Pierre Sage a tenté d’être optimiste au micro de Prime Vidéo : « Il vient d’enchaîner les temps de jeu complet sur les deux dernières rencontres. On va tout faire pour qu’il puisse jouer contre Nantes. Il est sorti au bon moment je pense. Il a l’expérience. Et cela démontre aussi son état d’esprit par rapport aux partenaires car il a mis sa personne et son temps de jeu au second plan pour le bénéfice de l’équipe. Je pense qu’il est un peu à l’origine du but au final… »

Ecarté à Louis II au même titre que Skelly Alvero ou Sinaly Diomandé, Mama Baldé pourrait réintégrer l’équipe rhodanienne en cas de forfait de son capitaine…

