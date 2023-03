OL : le sélectionneur des Espoirs s'invite dans la polémique Aouar

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Après plusieurs jours de fièvre, Sylvain Ripoll a ramené tout le monde à la raison ce mercredi en conférence de presse. Le sélectionneur des Espoirs a été interrogé sur les récents changements de nationalité sportive de joueurs comme Houssem Aouar (OL), Jaouen Hadjam (FC Nantes) et Badredine Bouanani (OGC Nice), le Lyonnais s'étant attirés des commentaires racistes inacceptables suite à des propos malheureux. Pour Ripoll, il faut respecter les choix de chacun et ne pas se faire de souci pour l'attractivité des Bleus.

« Que l’équipe de France soit moins attractive, je ne le pense pas. Je n’ai pas de doute sur l’attractivité de l’équipe de France. Le bon parcours de ces équipes-là, je pense notamment au Maroc lors de la dernière Coupe du monde ou à l’Algérie à la CAN, les rend attractives. Il faut laisser les joueurs cheminer, faire leur choix, tout en leur portant l’intérêt qu’on leur porte. Après, ils sont libres et nous on respecte. »